artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der Jahrhundertregen in Oberhavel hatte und hat viele Folgen und noch mehr Betroffene. Zum Helfen und Aufräumen gehört die Analyse. Fast 1 300 Einsatzkräfte waren offiziell unterwegs, um den Wassermassen Herr zu werden. Tausende haben privat ihre Freunde und Nachbarn unterstützt. Doch die Kritik - insbesondere an Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD) - reißt nicht ab. Redakteur Burkhard Keeve sprach mit ihm.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589829/

Besprechung: Kreisbrandmeister Steffen Malucha und Landrat Ludger Weskamp (links) erläutern am 30. Juni die Lage in Leegebruch.

Besprechung: Kreisbrandmeister Steffen Malucha und Landrat Ludger Weskamp (links) erläutern am 30. Juni die Lage in Leegebruch. © MZV

Herr Weskamp, zunächst einmal geht es um die Einschätzung der Wetterlage, wie sie sich vor dem Unwetter am 29. Juni darstellte. Es heißt, der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den 29. Juni 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter für die Region vorhergesagt? Hätte der Landkreis darauf nicht reagieren und seine Feuerwehren vorab alarmieren müssen?

Eine Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes mit 200 Litern pro Quadratmetern hat es nicht gegeben. Das kann in der integrierten Regionalleitstelle Eberswalde nachvollzogen werden. Sie koordiniert zentral die Einsätze für die Landkreise Oberhavel, Barnim und Uckermark. Am 29. Juni hat der DWD für den Vormittag 30 bis 70 Liter vorhergesagt, verteilt auf eine sehr große Region. Ob Oberhavel überhaupt betroffen gewesen wäre oder nicht, darüber hat es am Vormittag noch keine Gewissheit gegeben.

30 bis 70 Liter - also alles normal?

Das ist schon viel, aber auch nicht einmalig. Starkregen mit 30 Litern haben wir in Oberhavel mehrfach im Jahr. 70 eher nicht. Doch definitiv sind die 200 Liter nie vorhergesagt worden. Als es dann bereits stark regnete, hat der DWD die Zahl auf 100 Liter angehoben.

Das heißt, es war letztlich nicht vorhersehbar, wie viel Niederschlag in Oberhavel zu erwarten war und wo es regnen würde?

Nein, der Regen hätte durch Barnim durch OPR oder durchs Havelland ziehen können.

Also ziehen die Vorwürfe nicht, dass Sie im Vorfeld schon hätten reagieren müssen, weil zum Beispiel auch das Warn- und Informationssystem "Katwarn" schon riesige Mengen Regenwasser vorhersagte?

Katwarn ist ein SMS- und E-Mail-Dienst, der offizielle Warnungen von Behörden weiterleitet. Dieses System stellt keine zusätzlichen Informationen bereit, über die wir nicht bereits verfügen.

Angenommen, der DWD hätte 200 Liter für Oberhavel prognostiziert. Hätte der Landkreis da handeln müssen?

Der Starkregen wird immer mit einer Hochwasserlage verbunden. Das hat sicherlich mit der verheerenden Oder-Flut vor 20 Jahren zu tun. Diese Bilder haben die Menschen vor Augen. Große Gebiete wurden damals überschwemmt. Da sind viele Sandsäcke gelegt worden. Damals gab es Wasser, das sich ausdehnte. Das musste verhindert werden. Bei Starkregen ist das Wasser sofort überall. Da helfen Sandsäcke nicht weiter. Das Gebot der Stunde lautete: Das Wasser muss so schnell wie möglich abfließen. Und um die Frage zu beantworten. Nein, man hätte nicht viel anders machen können. Zum Verständnis. In Oberhavel gab es keine Gesamtlage. Es gab ein, zwei, drei Lagen. Zum Vergleich beim Oder-Hochwasser waren unzählige Orte betroffen gewesen. Bei Starkregen wie in Oberhavel ist die Betroffenheit beschränkt auf die jeweilige örtliche Lage.

Wann haben Sie, wann hat der Landkreis auf das Unwetter reagiert?

Wir haben schon am Donnerstagabend reagiert, obwohl es örtliche Lagen waren und es sind auch in allen anderen Orten bis auf Leegebruch örtliche Lagen geblieben. Es gab zum Beispiel auch keinen Zusammenhang zwischen der örtlichen Lage in Oranienburg und der in Leegebruch.Kurz zu den Begriffen. Örtliche Lage heißt, die Gemeinden handeln selbst vor Ort.

Überörtliche Lage heißt, der Landkreis übernimmt das Handeln?

Richtig. Und auch da müssen wir unterscheiden. Der örtlich Zuständige für die Einsatzkräfte ist der Bürgermeister. Für uns gibt es zwei Handlungsmöglichkeiten. Einmal der Kreis unterstützt wie in Leegebruch und das andere Mal - der Kreis übernimmt.

Zurück zu Leegebruch. Wie war es da?

Am Donnerstag haben wir bereits um 17 Uhr die Entwicklung der Lage verfolgt. Ich war ab 17.30 Uhr dabei, weil wir auch eigene Schäden im Haus hatten. Als klar wurde, dass die Leitstelle mit Notrufen überläuft, und sie unsere Unterstützung benötigt, haben wir den Führungsstab eingesetzt. Da war aber noch nicht erkennbar, dass eine überörtliche Lage in Leegebruch entsteht. Es war aber erkennbar, dass es bei den Wassermassen nicht jeder Feuerwehr vor Ort alleine schafft. Daher ist es auch entschieden worden, dass nicht jeder Ort für sich allein Einsatzkräfte anfordert, sondern wir sie zentral nach Oranienburg zusammenführen und dann verteilen.

Feuerwehren, DRK und THW sind also in Oranienburg zusammengefasst worden. Sie sind auch nicht, wie manche vermuteten, nur in Oranienburg eingesetzt worden, sondern nach Bedarf im Südkreis gezielt eingesetzt worden?

Ja, genauso.

Wann erhielt Leegebruch Hilfe aus der Oranienburger Zentrale?

Bereits Donnerstagabend. 19.20 Uhr wurde in Oranienburg der Führungsstab unter der Leitung des Kreisbrandmeisters Steffen Malucha einberufen. Es war aber immer auch ein Vertreter der politischen Führung dabei, sprich Landrat oder Dezernent dabei, um Grundsätzliches zu entscheiden. Bereits Donnerstagabend sind wie erwähnt überörtliche Kräfte zusammengezogen worden.

Viele Leute wurden in Spitzenzeiten von Oranienburg aus koordiniert?

Wir haben gut 400 Einsatzkräfte koordiniert, wobei da noch die örtlichen Feuerwehrleute dazukommen, die haben wir nicht koordiniert. Alles zusammen waren es in der Spitze gut 600 Einsatzkräfte.

Hat der Führungsstab am Donnerstagabend entschieden, die Kräfte in Leegebruch zu verstärken?

Ja, es wurden gegen Mitternacht Einsatzkräfte des THW nach Leegebruch geschickt - angefordert vom Führungsstab.

Wäre es nicht besser gewesen, Katastrophenalarm auslösen sollen, um noch mehr Helfer zusammenziehen zu können?

Hier herrscht ein Missverständnis vor. Auch im Katastrophenfall hätten wir nicht mehr Kräfte angefordert.

Also waren die Voraussetzungen für den Katastrophenfall in Oberhavel nicht gegeben?

Nein, es ging nicht um Leib und Leben , das zeigt ja auch die Rückschau. Es gab - Gott sei Dank - keine Verletzten und Toten. Also war die erste Voraussetzung eines Katastrophenfalls nicht erfüllt. Gleiches betraf im Übrigen auch die Sicherheit und Ordnung - sie war nicht gefährdet. Es gab in Leegebruch schwere Stunden und Tage, aber es keine Gefährdung der Ordnung und Sicherheit. Ich war jeden Tag draußen gewesen, teilweise mehrfach. Es gab keine Situation, in der mehr Einsatzkräfte geholfen hätten oder andere Mechanismen hätten greifen müssen. Wir konnten in weiten Teilen auf unsere eigene Infrastruktur zurückgreifen wie mit der AWU, Grunske und OVG. Wir hatten Schmutzwasserfahrzeuge vor Ort, um Schmutzwasser und kontaminiertes Wasser abzupumpen. Die AWU war da. Wir hätten bei Bedarf auch mehr Fäkalien-Fahrzeuge zur Verfügung stellen können.

Das heißt, es gab für die Notsituation in Leegebruch, ausreichend Mittel, Material und Men-Power im Einsatz?

Ja.

Muss über das Material, sprich die Ausstattung der Feuerwehren nachgedacht werden?

Ja, weil es Pumpen in dieser Größenordnung wie wir sie gebraucht haben, im Kreis nicht gibt. Die haben Kreise an Flussläufen wie Oder und Elbe. Die Havel ist von ihrer Lage her kein Überschwemmungsgebiet. Das hat auch der Starkregen gezeigt. An keiner Stelle ist die Havel über die Ufer getreten.

Also gab es definitiv keine Hochwasserlage in Oberhavel?

Nein.

Hunderte Einsatzkräfte waren in Leegebruch vor Ort. Waren auch örtliche Einsatzkräfte dabei, um das Wasser aus Leegebruch nach Velten abzupumpen?

Das Abpumpen lag nie in Leegebrucher Hand. Das heißt, der Standort Velten ist über das THW und den Führungsstab hier im Haus geführt worden. Hier in Oranienburg ist auch entschieden worden, wo und wie viele Pumpen eingesetzt werden. Leegebruch wurde nie alleingelassen. Auch die Erkundungen vor Ort haben Freitag begonnen.

Das heißt?

Als wir Freitagmorgen in Velten waren, war an den Entwässerungsgräben nichts zu erkennen. Nachmittags hieß es dann: Doch, es kommt was. Das war der entscheidende Punkt, an dem wir ansetzen mussten.

Wann hat der Kreis den Einsatz in Leegebruch übernommen?

Sonnabend kam die konkrete Bitte für die Übernahme der Einsatzleitung.

Welche Lehre kann aus der Situation in Leegebruch gezogen werden?

Problematisch scheint mir zum einen die Kommunikation zwischen Landkreis und Gemeinde, zum anderen die zu den Menschen in Leegebruch gewesen zu sein. Da müssen wir künftig noch mehr vor Ort agieren und uns noch stärker abstimmen. Nach der Sommerpause werden wir uns mit allen Städten und Gemeinden zusammensetzen, um zu schauen, was es für Einsatz- und Notfallpläne gibt. Wir als Landkreis haben solche Pläne. Aber auch diese werden wir uns noch einmal dezidiert anschauen.

Muss jede Gemeinde einen Notfallplan oder - wie es heißt - einen Gefahrenabwehrplan in der Schublade haben?

Ja, es ist Pflicht, dass eine Risikoanalyse vor Ort gemacht und ein Gefahrenabwehrplan aufgestellt wird. Wo wir aber auch genauer hinschauen müssen: wie sich die Abhängigkeiten bei der Infrastruktur darstellen. Wir standen zum Beispiel in Leegebruch vor solch einer Abhängigkeit. Als dort der Strom ausgefallen ist, fiel auch das Abwassersystem aus. Man muss darüber nachdenken, wie man eine derart kritische Infrastruktur schützt oder entkoppelt. Unsere kritische Infrastruktur im Haus ist die IT gewesen. Auch dort müssen wir nachsteuern.

Der Jahrhundertregen hat große Spendenbereitschaft ausgelöst. Der Kreis richtete ein Spendenkonto ein. Wie viel ist im Topf und was geschieht damit?

Alle Spenden, die auf unserem Spendenkonto landen, werden in den Nothilfefonds einfließen. Aktueller Stand heute: knapp 9000 Euro. Das ist übrigens kein Nothilfefonds nur für Leegebruch, sondern für ganz Oberhavel. Das Geld steht allen Betroffenen zur Verfügung, egal wo in Oberhavel sie wohnen. Bis jetzt haben wir 61 Anträge auf Nothilfe.