Radzinski Schnellster in der Oder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Pawel Radzinski aus Gorzow hat das 10. Oderschwimmen im Rahmen des Hanse-Festes gewonnen. Der Pole benötigte für die 1,3 Kilometer vom Ziegenwerder bis zum Ziel an der Marina am nördlichen Ende der Oderpromenade 9:27 Minuten und erhielt dafür den Pokal der Frankfurter Stadtwerke. Zweiter wurde der Leipziger Eric Michel (9:42 min) vor Rafal Borowiak aus Slubice (10:21 min). Schnellste Frau als Gesamtfünfte war Maren Seelinger (10:37). Auch die unmittelbar ihr folgenden Schwimmer mit Anja Kunstler (10:39) und Verena Zengerling (10:46) sind Frankfurterinnen.

"Der Stadtsportbund hat sich sehr bemüht. Die Stimmung durch den Sprecher und den Zuschauern an der Uferpromenade war sehr gut. Verbesserungswürdig sind der Ein- und Ausstieg aus dem Wasser. Es konnten nicht alle gleichzeitig losschwimmen", erklärt Hartwig Zörner, Gesamt-14. des Schwimmens. Im Ziel mussten die Ankömmlinge über Steine waten, an Land war ein Teppich für sie ausgebreitet. "Mit den 31 Startern bin ich sehr zufrieden. Der Ausstieg war besonders für die älteren Teilnehmer sehr kompliziert, obwohl uns das Technische Hilfswerk und die Wasserwacht sehr unterstützt hat. Am Ein- und Ausstieg werden wir feilen, verkürzt jedoch wird die Strecke auf keinen Fall", erklärt der Geschäftsführer des Stadtsportbundes Stefan Köber.