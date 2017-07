Herausgeputztes Finkenhäuschen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Lichtdurch- flutet, geräumig, barrierefrei: Nach einer Komplettsanierung ist die Lebenshilfe-Kita Finkenhäuschen in Hansa Nord kaum mehr wieder zu erkennen. Vor wenigen Tagen feierte die Integrationseinrichtung, in der Kinder mit und ohne Handicap zusammen aufwachsen, den Abschluss der Bauarbeiten.

"Eigentlich sind nur noch die Wände stehen geblieben", meint Monika Jedamzik, langjährige Kita-Leiterin, beim Rundgang durch das Gebäude. Tatsächlich hat das fast 100 Jahre alte und seit 1960 als Kindergarten genutzte Haus eine echte Generalüberholung hinter sich.

Am Anfang standen Schäden am Dach, die im Dezember 2015 für Krisenstimmung in der Kita sorgten. "Es musste zwischen Schließung und Abriss, einer Teil- oder der Komplettsanierung entschieden werden", erinnerte Ulrich Budach vom Vorstand. Die Lebenshilfe entschied sich für letzteres. Denn der Verein, der vor 25 Jahren als erster freier Träger in Frankfurt eine kommunale Kita übernahm, ist auch Eigentümer des Gebäudes.

Innerhalb von zwei Monaten stellte dann die Baudenker-Krebs Ingenieurgesellschaft aus Frankfurt eine genehmigungsreife Planung auf die Beine. Und die Bank für Sozialwirtschaft sicherte die Finanzierung ab. Insgesamt investierte die Lebenshilfe 1,1 Millionen Euro. "Dank der Unterstützung der Stadt haben wir auch schnell Ausweichobjekte für die Bauzeit finden können", berichtete Geschäftsführerin Regina Griebel - 35 Kinder wurden im Kindergarten Hans und Hanka untergebracht, 45 Kinder im Horthaus Jona.

Baubeginn am Finkensteig war im Mai 2016. In den folgenden Monaten wurden das Dach erneuert, die Fassade energetisch gedämmt, der Eingangsbereich großzügiger zugeschnitten und die Decken im Flur mit Lichteinschnitten versehen. Vier Gruppenräume bekamen Schallschutzdecken, außerdem gab es neue Böden, Anstriche, Fenster, Heizungen und Rollos.

Herzstück des Schmuckkästchens aber ist ein barrierefreies Bad, finanziert mit Mitteln aus einem Bundesinvestitionsprogramm für den Krippenausbau. Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske hatte den Bescheid in Höhe von 71 422 Euro vor einem Jahr persönlich vorbeigebracht. Von dem Geld wurde das Bad alters- und auch behindertengerecht umgebaut. Ein Highlight sind vor allem das per Knopfdruck höhenverstellbare Waschbecken samt Spiegel sowie die Toilette. "Damit können wir die Selbstständigkeit aller Kinder, egal welche Einschränkungen sie haben, optimal fördern", so Monika Jedamzik.

Ende Juni nahmen die 80 Kinder und 14 Erzieher ihren Kindergarten wieder in Besitz, was am vergangenen Freitag mit einem Sommerfest gefeiert wurde. Zu den zahlreichen geladenen Gästen gehörten auch Vertreter des Kiwanis-Clubs Frankfurt. Sie hatten beim diesjährigen Neujahrsempfang der Serviceclubs auch Spenden für die Kita gesammelt. Von einem Teil des Geldes konnte nun ein Verkehrsgarten finanziert und übergeben werden.