Polizeibericht Eberswalde vom 18.07.2017

Eberswalde. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in der Tornower Straße versucht, einen Renault zu stehlen. Sie schlugen dafür unter anderem eine Seitenscheibe ein. Da das Fahrzeug mit einer Lenkradkralle gesichert war, schlug das Vorhaben fehl. Der Schaden, den die Unbekannten hinterlassen haben, beträgt rund 500 Euro.

Jugendliche spielenmit dem Feuer

Werneuchen. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Sonnabend in einem leer stehenden Gebäude versucht, alte Autoreifen anzuzünden. Die Polizei griff sie gegen 18.30 Uhr hinter dem Bahnhof auf. Die Polizei nahm Anzeigen wegen des Versuchs der Brandstiftung auf und übergab die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten.