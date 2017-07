Polizeibericht Schwedt vom 18.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Pfingstberg. Bei einem Unfall auf der A11 ist am Sonntagnachmittag ein Trikefahrer schwer verletzt worden. Der 67 Jahre alte Mann war gegen 16.30 Uhr auf seiner Maschine samt Anhänger Richtung Norden unterwegs und zwischen den Anschlussstellen Joachimsthal und Pfingstberg auf die linke Spur gewechselt, wo er von einem hinter ihm fahrenden Honda erfasst wurde. Der 60-jährige Autofahrer hatte noch gebremst, konnte die Kollision aber nicht verhindern. Der Trikefahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Eberswalder Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war in Richtung Norden eine Stunde gesperrt.

Mann vergreift sich an Verkehrsschildern

Prenzlau. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 21 Jahre alten Mann in Prenzlau. Er hatte sich am Freitagabend in der Brüssower Straße an Verkehrsschildern zu schaffen gemacht, einen Mülleimer aus der Verankerung getreten und einen Gullideckel auf den Gehweg gelegt. Die von Zeugen alarmierten Polizisten versuchte der betrunkene Mann (1,68 Promille) zu treten. Er spuckte um sich, beleidigte die Beamten und schlug auf den Streifenwagen ein.

Schuppenin Flammen

Friedrichsthal. Ein Schuppen in der Dorfstraße in Friedrichsthal ist am späten Sonnabendabend in Brand geraten. In dem Gebäude befanden sich Gartengeräte und Werkzeuge. Von dem Feuer, dessen Ursache noch unklar ist und das von der Feuerwehr gelöscht wurde, ging laut Polizei keine Gefahr für Menschen und umliegende Häuser aus. Wie hoch der Schaden ist, ließ sich bislang nicht beziffern.

Technischer Defektvor Gasaustritt

Templin. Ein technischer Defekt gilt nach bisherigen Ermittlungen der Polizei als Ursache für den Gasaustritt, der im Freitagabend zur Evakuierung eines Asylheimes in Templin geführt hatte. Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass ein defekter Druckminderer am Tank dafür ausschlaggebend war. Die Feuerwehr beseitigte mögliche Gefahren durch ausströmendes Gas, sodass die Bewohner wieder ins Heim zurückkehren konnten.