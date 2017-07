Polizeibericht Bernau vom 18.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz. Ein Motorradfahrer ist am Sonnabend gegen 11.30 Uhr auf der B 273 an der Einmündung Niederbarnimallee mit einem Mazda zusammengestoßen. Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer und musste ins Krankenhaus nach Berlin-Buch gebracht werden. Der Mazda-Fahrer blieb unverletzt. Die Maschine wurde sichergestellt. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Jugendliche spielenmit dem Feuer

Werneuchen. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Sonnabend in einem leerstehenden Gebäude versucht, alte Autoreifen anzuzünden. Die Polizei griff sie gegen 18.30 Uhr hinter dem Bahnhof auf. Die Polizei nahm Anzeigen wegen des Versuchs der Brandstiftung auf und übergab die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten.

Berlin. Die PotsdamerBrücke in Tiergarten wird saniert und ist daher bis zum 3. November für den Verkehr gesperrt.Die Umleitung erfolgt vom Potsdamer Platz kommend über die Bendlerbrücke sowie in der Gegenrichtung von Schöneberg kommend über die Köthener Brücke. Die Ampeln werden angepasst und provisorische Anlagen installiert.

Verkehrstipp