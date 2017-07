Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 18.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Am Sonntag informierten Zeugen die Polizei über einen Mann, der in einen Bungalow einer Gartensparte an der Bergstraße eingestiegen war. Polizeibeamte stellten den 43-Jährigen im Bungalow. Draußen standen bereits Gegenstände zum Abtransport bereit. Der Schaden steht noch nicht fest. Der Einbrecher wurde vorläufig festgenommen.

Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Auf der Leipziger Straße ereignete sich am Montag gegen 9.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß ein Pkw Kia mit einer Fahrradfahrerin zusammen. Die 50-jährige Radfahrerin stürzte und kam verletzt in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Besitzer eines Kinderrads gesucht

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten bereits am 3. Juli einen Mann mit einem Kinderfahrrad gestoppt. Der Mann machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Rades. Deshalb wurde es sichergestellt. Nun wird der Besitzer gesucht. Es handelt sich um ein hellgrün/schwarzes 24-er Kinder-Mountainbike der Marke Avigo Komber. Der Besitzer kann sich im Frankfurter Revier unter der Telefonnummer 0335 5611230 melden.

Geblitzt wird heute unter anderem an der Heinrich-Heine-Straße in Richtung Mozartstraße.

Blitzer