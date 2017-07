Polizeibericht Seelow vom 18.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow. Ein mobiler Hochsitz aus Aluminium ist am Babichweg am Waldrand gestohlen worden. Der Jagdpächter hatte ihn mit Schlössern an Boden-Ankern gesichert. Der Besitzer zeigte den Verlust am Wochenende an. Entdeckt wurde er bereits am Abend des 2. Juli. Schaden: ungefähr 400 Euro.

Einbruch ins Schweizerhaus

Seelow. Unbekannte sind am Wochenende ins Schweizerhaus eingebrochen und stahlen zwei Wildkameras und vier Kästen mit leeren Flaschen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.