Polizeibericht Freienwalde vom 18.07.2017

Bad Freienwalde/Wriezen. In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte von einem VW Golf in Hammertahl und Wriezen an der Frankfurter Straße von einem Opel Corsa beide Kennzeichentafeln gestohlen. Der Schaden beträgt jeweils etwa 100 Euro.

Mobiler Hochsitz verschwunden

Seelow. Ein Jagdpächter hat seinen mobilen Hochsitz am Babichweg am Waldrand abgestellt. Er sicherte ihn mit Schlössern an den Bodenankern. Am Abend des2. Juli war der Hochsitz aus Aluminium gestohlen worden. Der Besitzer zeigte den Verlust erst am Wochenende an. Der Schaden beträgt 400 Euro.