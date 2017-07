Polizeibericht Neuruppin vom 18.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589842/

Neustadt (RA) Drei Jugendliche haben am Freitagmorgen einen 15-Jährigen vermöbelt. Vorausgegangen waren Beleidigungen und Bedrohungen zwischen dem Opfer und einem 14-Jährigen. Sie hatten sich persönlich, aber auch über das Internet beschimpft. Deshalb rief der 14-Jährige zwei 17 beziehungsweise 21 Jahre alte Freunde und lauerte dem 15-Jährigen auf. Dieser musste nach der Gewaltattacke ins Krankenhaus.

Mülltonnen in Flammen

Kyritz (RA) Zwei Mülltonnen haben in der Nacht zu Montag in Kyritz gebrannt. Die Abfallbehälter hatten gegen 1 Uhr am Rehfelder Weg in Flammen gestanden. Kunststoff und Papier brannten. Die Feuerwehr musste anrücken, um den Brand zu löschen. Den Schaden gab die Polizei mit 400 Euro an. Anwohner hatten beim Notruf von einem Knallgeräusch berichtet. Zur Brandursache wird aber noch ermittelt.

Falsches Anwaltsschreiben

Wittstock (RA) Am 10. Juli hat eine 66-jährige Wittstockerin von einem Rechtsanwaltsbüro ein Schreiben auf den Namen ihrer verstorbenen Schwiegermutter erhalten. Darin wurde sie aufgefordert, einen dreistelligen Betrag zu überweisen. Die 66-Jährige leistete keine Zahlung, da sie herausgefunden hatte, dass diese Anwaltskanzlei nicht verzeichnet ist und die Überweisung auf ein Konto in Spanien hätte eingezahlt werden sollen. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.

Autotüren zerkratzt

Wittstock (RA) Die Türen der rechten Fahrzeugseite und der hintere Kotflügel eines VW sind in der Nacht zu Sonntag zerkratzt worden. Das Auto war an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1 500 Euro.