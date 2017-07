Ausladen der Rettungskräfte passt ins Bild

artikel-ansicht/dg/0/

Küstrin (MOZ) Einerseits erlässt die polnische Regierungspartei Gesetze, mit denen die Unabhängigkeit der Justiz beschnitten und die wichtigsten Richterposten im Lande nach dem Gusto des Justizministers besetzt werden sollen. Andererseits werden von einem Rockfestival an der Oder, zu dem alljährlich auch Zehntausende Deutsche strömen, die deutschen Rettungskräfte ausgeladen, obwohl es in den vergangenen Jahren eine gedeihliche Zusammenarbeit gab. Und sicher werden vor dem Rockfestival, das für Offenheit und Freundschaft steht, Kontrolleure an der Grenze auftauchen, die verhindern sollen, dass in Deutschland lebende Flüchtlinge zu den Konzerten kommen.