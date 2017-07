Für den Wetterbericht hoch hinaus

artikel-ansicht/dg/0/

Lindenberg (MOZ) 1905 gegründet werden am Observatorium in Lindenberg seit 15. Juli 1947 Radiosonden routinemäßig eingesetzt. Die Messinstrumente erfassen Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck, Windrichtung und -stärke in der Atmosphäre. Am Dienstag fand der Jubiläumsaufstieg statt.

Michael Schröter lässt Helium in den Wetterballon strömen. Er ist Techniker am Observatorium in Lindenberg. "Das sind jetzt etwa 500 Liter", schätzt Ruud Dirksen, als sein Kollege fertig ist. Ruud Dirksen ist Leiter der Abteilung Radiosondierung am Observatorium des Deutschen Wetterdienstes in Lindenberg und führt das GRUAN Lead Centre an, ein internationales Netzwerk, das Klimatrends untersucht.

Am Ballon befestigt Michael Schröter eine Radiosonde und einen kleinen roten Fallschirm, der verhindert, dass das Messinstrument ungebremst zu Boden stürzt, wenn der Ballon in etwa 30 Kilometer Höhe platzt. Bereits seit 70 Jahren - konkreter seit dem 15. Juli 1947 - werden in Lindenberg routinemäßig operationelle Radiosondierungen durchgeführt. "Das ist die längste Messreihe dieser Art weltweit", bekräftigt Ruud Dirksen. Fanden anfangs noch zwei Aufstiege mit Ballon und Radiosonde am Tag statt sind es seit 1960 täglich vier. "In Europa sind wir vermutlich die letzten, die noch vier Mal am Tag sondieren", sagt Franz Berger, Leiter des Observatoriums. Es sei auch eine Kostenfrage: "Mit Material und Personal kostet uns die Sondierung 1500 bis 2000 Euro pro Tag", klärt er auf. Jede Sonde wird nur einmal verwendet.

Täglich um null, sechs, zwölf und 18 UTC, koordinierter Weltzeit, müssen die Sonden in der Atmosphäre sein. Addiert man zwei Stunden ergibt das unsere Sommerzeit.

Etwa anderthalb bis zwei Stunden dauert der Aufstieg - weitere zwei Stunden schwebt die Sonde am Fallschirm befestigt zu Boden. "Je nach Windrichtung landet die Sonden dann in Deutschland, Polen oder Tschechien", berichtet der Wetterdiensttechniker. In der Atmosphäre erfasst das Messinstrumente Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck. Mit dem GPS-Empfänger in der Sonde lassen sich auch Windrichtung und -stärke bestimmen. Mittels Funk werden die Daten in Echtzeit an die Bodenstation übertragen. Gebraucht werden die Daten aus zweierlei Gründen: Zum einen ermöglichen sie Wetterberichte zum anderen dienen sie als Grundlage für Klimaforschung - erst recht, wenn sie wie in Lindenberg über einen so langen Zeitraum erfasst werden. "Unsere Aufgabe ist es, zuverlässige Messdaten zu liefern", bringt Ruud Dirksen es auf den Punkt.

Am 1905 gegründeten Observatorium wurde 1930 ein Prototyp der Radiosonde entwickelt. In den Jahren danach wurde die Messgenauigkeit der Geräte verbessert. Heute wird das internationale Wissenschaftsnetzwerk GRUAN von Lindenberg aus koordiniert. Es nutzt weltweite Radiosondenmessungen und stellt damit einen Referenzdatensatz der freien Atmosphäre für die Klimaforschung zur Verfügung.

Mehr Infos zu Radiosonden gibt's im Wettermuseum in Lindenberg.