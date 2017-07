Sperrung und Halteverbote

artikel-ansicht/dg/0/

Die Sperrung hat mehrere Folgen für die Verkehrsteilnehmer. Zum einen wird die Bushaltestelle in der Schulstraße in die Breite Straße, und zwar in die Nähe der Bäckerei Dreißig verlegt. Aus diesem Grunde wird das Parken in der Breiten Straße einseitig verboten. Die Bauarbeiten werden wegen des Schulbusbetriebs überwiegend in den Sommerferien ausgeführt. Damit Lkw, die den Netto-Markt Am Graben beliefern wollen, durch die engen Kurven des Straßensystems Am Graben gelangen, darf in einigen Bereichen, vor allem in den Kurven des Wohngebiets, während der Sperrung nicht geparkt werden. Weil der Verkehr nicht mehr durch die innerstädtischen Umleitung gelangt, wird die Umfahrung des Marktplatzes entsprechend ausgeschildert. Hier gibt es in den Kurvenbereichen Halteverbote.

Gleichzeitig mit dem Ausbau der Liebknechtstraße wird der angrenzende dreieckige Parkplatz Im Luch, der nach einem Beschluss der Stadtverordneten künftig "Suleciner Platz" heißen soll, ausgebaut und städtebaulich deutlich aufgewertet. Unter dem Titel "Quartierplatz Luch" sind unter anderem mehr als 30 Parkplätze sowie Sitzgelegenheiten, die sich um eine zentrale Litfasssäule gruppieren, vorgesehen.

Der Clou: Auf dem Platz wird es nicht nur eine Tankstelle für E-Mobile, sondern auch Ladestationen für Smartphones geben. An der Neugestaltung des Platzes hatte die Stadt die Bürger unter anderem durch eine Einwohnerversammlung vor Ort beteiligt.