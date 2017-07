Ferienparadies im Dornröschenschlaf

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Seit mehr als fünf Jahren liegt das Gelände der ehemaligen "Pension am See" brach. Das Grundstück am Großen Müllroser See sollte vor mehreren Jahren verkauft werden, doch der Investor sprang kurzfristig ab. Nun führt die Stiftung Stift Neuzelle als Eigentümer neue Gespräche.

Enttäuscht schaut die Gruppe Wanderer umher. Die vier Frauen stehen am Ostufer des Schlaubetal-Wanderweges vor einem verlassenen und mit Bauzäunen abgesperrten Areal. Schnell wird ihnen klar, dass es hier kein erfrischendes Eis geben wird - die einstige "Pension am See" steht seit 2012 leer. Und das 45 000 Quadratmeter große Gelände verfällt zunehmend.

Dies fiel auch Gerhard Grüneberg aus Müllrose auf, der sich mit einem Schreiben an die MOZ wendete. "Einst gehörte das Gelände dem EKO. Dazu gehörten eine Gaststätte im Bungalowstil, Finnhütten, ein großer Parkplatz sowie Badestege und Anlegestege für Sportboote - alles massiv gebaut und dauerhaft. Die ,Pension am See' war Ferienzentrum mit Badestrand und die einzige Einkehrmöglichkeit zwischen dem Campingplatz und der Ragower Mühle - für die zahlreichen Fuß- und Radwanderer sowie Bootsanleger und Badende ein beliebtes Ausflugsziel", berichtet er.

"Nach 1990 verfiel die herrenlos gewordene Anlage und wurde in vielen freiwilligen Arbeitsstunden wieder gastlich hergerichtet - leider nur auf Zeit." Denn im Sommer 2011 konnte sich der damalige Pächter Knud-Hagen Brummack und die Stiftung Stift Neuzelle als Eigentümer nicht über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen. "Auf hässliche Art mit Wildzäunen abgesperrt, verfällt die Anlage nun zum zweiten Male - ein öffentliches Ärgernis für Wanderer und Besucher, die kein Verständnis dafür aufbringen können, dass ihnen dieser unhaltbare Zustand aufgenötigt wird - zum Schaden der Allgemeinheit", meint Gerhard Grüneberg.

Er hat beobachtet, wie die kleine Badewiese an dem Areal nach wie vor genutzt wird. "Junge Leute turnen über die zerstörten Badeeinrichtungen, um ans Wasser zu gelangen: eine halsbrecherische Angelegenheit. Es gibt keinen Zustand irgendeiner Anlage ohne Verantwortliche. Wie soll es weitergehen - vielleicht die gesamte Anlage mit Stacheldraht einzäunen", fragt der Müllroser.

Die Stiftung Stift Neuzelle hatte nach dem Aus für die Pension immer wieder Gespräche mit möglichen Investoren geführt - allerdings verliefen diese im Sande. "Nachdem der Pächter gekündigt hatte, da er in den Ruhestand gehen wollte, haben wir ein Interessensbekundungsverfahren durchgeführt", erklärt Norbert Kannowsky, Geschäftsführer der Stiftung. Mehrere mögliche Investoren hatten sich daraufhin gemeldet. "Ein Unternehmen aus Dänemark hat uns ein interessantes Projekt mit guten Plänen vorgestellt, in das wir schon große Hoffnungen gesteckt hatten. Leider wurden die Gespräche überraschend abgebrochen. Als Begründung wurde seinerzeit genannt, dass die Markteinschätzung schwierig sei." Auf dem Areal sollten rund 70 hochwertige Häuser mit 200 bis 250 Betten entstehen, die Müllroser Stadtverordneten hatten sogar den Flächennutzungsplan geändert.

Auch derzeit führt die Stiftung wieder Gespräche mit einem Unternehmen. "Wir wollen das Gelände nach wie vor verkaufen, das ist auch mit dem Stiftungsrat so abgestimmt. Der mögliche Investor prüft derzeit mit sachkundigem Personal, ob das Grundstück für die geplanten Zwecke geeignet ist. Wir hoffen darauf, dass es dieses Mal klappt. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen", erklärt Kannowsky. Sollte die Zusammenarbeit nicht zustande kommen, sei man anderen Personen oder Unternehmen offen gegenüber. "Unsere Zielstellung ist es, mit Investitionen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze eine Entwicklung für die Region zu erreichen - am besten mit einer touristischen Nutzung."

Und so gibt es weiterhin Hoffnung, dass vielleicht schon bald das einstige Ferienparadies wieder aus dem Dornröschenschlaf erweckt wird. Die zahlreichen Wanderer, Urlauber und Müllroser würden sich ganz sicher darüber freuen.