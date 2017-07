Polen lädt deutsche Helfer aus

artikel-ansicht/dg/0/

Zum größten kostenlosen Open-Air-Musikfestival Europas werden vom 3. bis 5. August wieder Dutzende Bands und Hunderttausende Besucher aus Polen und Deutschland erwartet. Doch nachdem Polens Innenminister Mariusz Blaszczak bereits im Juni vor der "Gefahr terroristischer Anschläge in Kostrzyn" gewarnt und die Sicherheitsauflagen für die Veranstalter erhöht hatte, kam jetzt die nächste überraschende Nachricht aus dem Nachbarland.

"Unsere langjährigen Partner von der Staatlichen Feuerwehr in Gorzów teilten uns mit, dass sie in diesem Jahr auf unsere Unterstützung verzichten müssen. Hintergrund dafür sei eine Empfehlung der Feuerwehr-Hauptkommandantur in Warschau." Das bestätigt der Leiter des Amtes für Brand- und Katstrophenschutz und Chef der Feuerwehr Frankfurt(Oder), Helmut Otto. Ähnliche Ausladungen erhielten in den vergangenen Tagen auch die Berliner Berufsfeuerwehr und das THW aus Berlin und Brandenburg. Von all diesen Institutionen hatten in den vergangenen Jahren rund 200 Helfer an der Absicherung der Veranstaltung mitgewirkt.

Ein Sprecher der Feuerwehr in Gorzów erklärte am Dienstag auf Anfrage, dass man die deutschen Helfer "nicht der Gefahr eines möglichen terroristischen Anschlags aussetzen" wolle. "Wir haben uns selbst immer aber auch als Ansprechpartner für die Zehntausenden deutschen Besucher des Festivals gesehen, falls es wirklich zu Notfällen kommen würde", sagt Helmut Otto dazu. Außerdem sei man überrascht, dass - wenn die polnischen Behörden einerseits von einem erhöhten Sicherheitsrisiko ausgehen - man andererseits die Zahl der Sicherheitskräfte reduzieren wolle.

Da das Deutsche Rote Kreuz und vor allem auch die brandenburgische Polizei, die ebenfalls immer bei dem Festival im Einsatz waren, bisher keine Teilnahme-Absagen erhielten, könnte es sich um eine alleinige Entscheidung der polnischen Landesfeuerwehr handeln. Dies vermutet der Sprecher des Festivals, Krzysztof Dobies, aus Warschau. Andererseits ist seit langem bekannt, dass das von einer unabhängigen Stiftung organisierte Festival der national-konservativen polnischen Regierung ohnehin ein Dorn im Auge ist. Der Vorsitzende der Stiftung, Jurek Owsiak, hatte die Regierung zudem vor einiger Zeit mit der Aussage provoziert, dass man sich freuen würde, wenn in Frankfurt(Oder) und anderen deutschen Orten lebende Asylbewerber und Flüchtlinge am Festival teilnehmen würden.