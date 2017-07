Gottesdienst auf der Baustelle

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mit einem Gottesdienst feierten die Grundschüler des Katholischen Schulzentrums Bernhardinum am Dienstag die Grundsteinlegung für das neue Hort-Gebäude. Dafür befüllten sie gemeinsam mit Schulleiterin Daniela Führ und Hausmeister Joachim Stasch einen Kupfer-Behälter mit ihren Wünschen für den neuen Hort. Die Zeitkapsel wurde in den Grundstein der bereits fertigen Grundplatte eingemauert.

"Wir freuen uns sehr auf die neuen Räume", sagte Christian Drogi, leitender Erzieher im Hort. Seit 25 Jahren sind Hortkinder in einem Container-Gebäude untergebracht; der neue Hort entsteht in dessen Nachbarschaft dort, wo sich einst Hausmeisterbaracken befanden. Ein wenig Geduld ist noch gefragt: Ende 2018 soll der im Dezember 2016 begonnene Neubau fertiggestellt werden. Auf zwei Stockwerken und 1500 Quadratmeter Nutzfläche bietet er Platz für 200 Kinder. "Durch die Verbindung zur bestehenden Mensa wird auch deren Fläche vergrößert", so Hochbauplaner Thomas Neumann. Rund 6 Millionen Euro investiert das Erzbistum Berlin in das neue Hort-Gebäude.