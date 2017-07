Tränenreicher Abschied nach Turniersieg

artikel-ansicht/dg/0/

Das Turnier begann mit dem Ortsderby SSV PCK Schwedt (Vizemeister A-Jugend Brandenburgliga) gegen den HC Angermünde (Vizemeister B-Jugend-Oberliga). Die Schwedterinnen erzielten schnelle Kontertore und sicherten sich nach 15 Minuten Spielzeit einen 7:3-Erfolg. Im zweiten Spiel trafen die beiden SSV-Liga-Mitstreiter Templiner SV Lok (Platz 6) und der MTV Altlandsberg (5.) aufeinander. Auf Grund von Personalnot der Templiner bekamen sie Unterstützung von der Frauenmannschaft der SSV. Das offensiv ausgerichtete und sehr bewegliche MTV-Team startete mit weißer Weste in die Turnier-Hinrunde (5:0-Sieg). Nach einer kurzen Pause stand das nächste Uckermark-Duell an. Die nun eingespielten Templiner machten es den SSV-Mädels deutlich schwieriger, unterlagen aber knapp mit 4:5. Auch der HCA trat im zweiten Hinrunden-Spiel besser auf und holte in einem spannenden Spiel ein Unentschieden (5:5) gegen den MTV heraus. Der HCA verlor dann gegen Templin mit 4:5. Im letzten Match ging es um den Hinrunden-Sieger. Nach einem verschlafenen Start unterlag die SSV dem MTV mit 5:7.

Der spannenden Hinrunde mit einer Ausgeglichenheit der vier Teams folgte eine nicht weniger interessante Rückrunde. Die SSV PCK konnte erneut gegen den HCA einen 7:5-Sieg einfahren. Altlandsberg hingegen erfuhr die erste Niederlage (5:7) im Turnier gegen spielstarke Templiner, die dann auch noch den Gastgeber mit 7:5 von der Platte schickten. In einer abermals knappen Partie siegte der MTV mit 6:5 gegen den HC Angermünde. Die beiden letzten Rückrundenspiele sollten die Entscheidungen liefern. Zuerst kämpfte der HCA gegen Templin um den dritten Platz. Nach einem deutlichen Vorsprung der Angermünderinnen kam die Lok nocheinmal sehr nah heran, verlor aber mit 8:9.

Die Entscheidung um den Turniersieg fiel im letzten Spiel. Die Niederlage aus der Hinrunde ließen die SSV-Mädels nicht auf sich sitzen und spielten in ihrer letzten Partie als A-Jugend noch einmal konzentriert und konsequent zusammen. Altlandsberg kam nach einem schlechten Start zurück in die Partie und hielt bis kurz vor Abpfiff stark dagegen. Eine gute Abwehr und eine noch bessere Torhüterleistung verhalfen der SSV PCK zum 7:5-Erfolg und damit zum Turniersieg. Die beste Torhüterin und beste Spielerin des Turniers stellte der MTV Altlandsberg.

Die ersten Tränen nach langer Mannschaftsgeschichte flossen schon direkt nach dem Abpfiff. Die Siegerehrung übernahm der stellvertretende Abteilungsleiter Steffen Marschalek, der dann aus seiner langjährigen aktiven Übungsleiterstätigkeit verabschiedet wurde. Auch vier SSV-Spielerinnen und die Mannschaftsverantwortlichen wurden tränenreich verabschiedet und ließ den Turniersieg ins Dunkle rücken. Trainerin Denise Hinz fielen die Abschiedsworte sehr schwer. "Ich habe mit meinen Mädels hier im Verein eine super Zeit erlebt. Alle sind mir dolle ans Herz gewachsen, gemeinsam haben wir immer an einem Strang gezogen und waren so erfolgreich - Danke für Alles", sagte sie mit zittriger Stimme.

Ein Dank ging auch an die Schiedsrichter, Kampfrichter sowie an Tino Behm für die musikalische Unterhaltung. Die SSV-A-Jugend sagt Eltern, Freunden und Mitgliedern danke für das gelungene Turnier. Sie freuen sich schon jetzt auf die Unterstützung in der neuen Saison, wenn einige Mädels in der Frauenmannschaft spielen werden.

Schwedt: Luzie Luckow, Emilia Grass, Nina Wagner, Xenia Raddant, Caroline Meißner, Olivia Bresinkse, Jenny Orlob, Lena Hille, Laurine Arndt, Michelle Lindner, Celina Hagedorn, Gina Erben, Trainer: Denise Hinz, Saskia Haas, Maik Klaus