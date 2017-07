Individueller Urlaub im alten Wasserwerk

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Das denkmalgeschützte alte Wasser- und Elektrizitätswerk in Bad Saarow ist am Dienstag bei einer kleinen Eröffnungsfeier seiner neuen Bestimmung übergeben worden. Das Investoren-Trio Tim und Heike Wittenbecher sowie Wolfgang Maennig aus Berlin vermietet dort ab sofort fünf luxuriöse, individuell eingerichtete Ferienwohnungen. Zuvor war das gut 100 Jahre alte Gebäude in der Ulmenstraße in etwa zweijähriger Bauzeit denkmalgerecht saniert und ausgebaut worden.