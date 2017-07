artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589854/

Die Gemeindevertreter haben die Frage in ihrer jüngsten Sitzung zu Ungunsten der Anwohner beantwortet, indem sie eine von der Verwaltung vorgelegte ergänzende Satzung zur Erschließungsbeitragssatzung in der Roloffstraße ablehnten. Das Ergebnis in namentlicher Abstimmung lautete achtmal Ja, elfmal Nein. Zwei Gemeindevertreter enthielten sich. Die Satzung hätte unter dem Punkt "Abweichende Bestimmungen" festgehalten, dass der Erschließungsaufwand für den Gehweg auf der östlichen Seite "nicht beitragsfähig" ist. Für diesen zweiten Weg hätten die Anwohner also nicht zahlen müssen - es geht um etwa 21 000 Euro.

Der Satzung waren eine Reihe von Beschlüssen der Gemeindevertretung 2016 vorausgegangen. Ein Votum aus dem Juni hatte vorgesehen, dass die Anwohner, von denen eine Mehrheit gar keinen zweiten Weg haben wollte, diesen nicht bezahlen müssen. Der damalige Bürgermeister Heinrich Jüttner hatte die Kostenübernahme jedoch als rechtswidrig beanstandet. Hintergrund: Die Gemeindevertreter hatten zwar den Ausbau mit zwei Gehwegen beschlossen (Gesamtkosten: 276 000 Euro), waren aber zu diesem Zeitpunkt fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das auch der Wille der Anlieger ist. Diese gingen auf die Barrikaden. In der Folge beauftragten die Gemeindevertreter den Bürgermeister, einen rechtssicheren Beschluss für die Beitragserhebung vorzulegen, mit dem Ziel, die Anwohner zu entlasten. Das Ergebnis war die nun vorgelegte Satzung.

Die Kommunalaufsicht äußerte im Vorfeld "Zweifel, ob eine solche Satzung erlassen werden kann. Möglicherweise wäre die Gemeinde auch vor dem Hintergrund eines gleichmäßigen Verwaltungshandelns gehalten, in ähnlichen Fällen einen ,Beitragsnachlass' zu gewähren" heißt es in einem Schreiben an Bürgermeister Ralf Steinbrück. Mit der Satzung könne eine Präzedenzfall geschaffen werden. Steinbrück bewertete das Schreiben der Kommunalaufsicht, die sich eine abschließende Bewertung nicht zutraute, so: "Die Verantwortung wird an die Gemeindevertretung übertragen. Die Kommunalaufsicht sagt nicht, dass die Satzung geht, sie sagt aber auch nicht, dass die Satzung nicht geht."

Durch die Gemeindevertretung ging ein Riss. "Der Satzungsbeschluss würde eine gute Heilung des gesamten Verfahrens darstellen, das nicht optimal lief", erklärte Martin Berlin (BBS/FDP). "Eine Mehrheit der Gemeindevertretung hat den Anwohnern versprochen, ihre Kritikpunkte aufzunehmen. Zumindest diese Leute müssten heute für die Satzung stimmen, damit es nicht nur Lippenbekenntnisse waren", sagte Fritz Viertel (Linke). Johannes Kirchner (NF/Grüne/FFW) erklärte, nicht zuzustimmen. Faktisch habe man den Beschluss gefasst, die Straße mit den Gehwegen so zu bauen, wie sie jetzt gebaut wurde. Die Anwohner seien erst im Nachhinein gekommen, um sich zu beschweren. "Mit einer solchen Entscheidung würden wir Tür und Tor öffnen für Anwohner anderer Straßen", sagte er.