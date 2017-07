Kate und William - Glanz der Normalität

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kate und William am Brandenburger Tor, bei bedürftigen Kindern in Marzahn, im Ruderboot auf dem Neckar bei Heidelberg - hinreißende Bilder sind garantiert, wenn das britische Prinzenpaar diese Woche Deutschland bereist. Der Queen-Enkel und seine Frau sind die Sympathieträger der britischen Monarchie, das Vorzeigepaar, das die Skandale der Vergangenheit vergessen machen soll. Und wenn nicht alles trügt, gelingt ihnen dieses Kunststück.

Nachrichtensender übertragen den Besuch live, obwohl es sich nicht einmal um einen Staatsbesuch handelt - schließlich ist William weder König noch Kronprinz. Die britische Monarchie sonnt sich im Glanz ihrer beliebtesten Mitglieder. Aber warum? Was fasziniert Menschen an zwei Mittdreißigern, die dank einer willkürlichen Erbregelung in Schlössern wohnen, keinem Beruf nachgehen und deren Lebensinhalt darin besteht, ihre Familie zu repräsentieren?

Die Antwort darauf liefern eben jene Bilder, mit deren Hilfe William und Kate sich so kunstvoll in Szene setzen. Darauf sind zwei Menschen am Beginn ihrer besten Jahre zu sehen, lässig-elegant gekleidet, mit freundlichem Lächeln und offenem Blick, auf eine unaufgeregte Weise normal. Die Bilder schaffen eine emotionale Faszination: Denn Kate und William sind fast wie wir - nur besser.

Vor allem Kate ist die Sympathieträgerin der Monarchie: Ihr, der ersten Bürgerlichen seit 400 Jahren, die einen Thronfolger heiratete, fliegen die Herzen zu. Kate ist die Helene Fischer der Adelshäuser: fotogen, ohne anzüglich zu wirken, elegant, aber nie protzig, volksnah, aber nie vulgär. Vermutlich könnte Kate tiefschürfend Auskunft darüber geben, wie es sich lebt als lebendes Aushängeschild der Monarchie, als Fassade für eine Institution, die sich aus leblosen Ritualen und Mythen speist. Doch das würde sie niemals tun. Stattdessen plaudert sie in Interviews über die kleineren Nöte einer jungen Mutter. Kate ist eine Kunstfigur, deren Kunst darin besteht, völlig normal zu wirken.

Gemeinsam mit William gebührt ihr das Verdienst, das Königshaus aus der Distanz vom eigenen Volk herauszuführen. William wagt sich neuerdings sogar an zutiefst Persönliches: In einem Interview sprach er von seinen Depressionen und der Therapie nach dem Tod seiner Mutter und engagiert sich nun gegen die Stigmatisierung psychisch Kranker. Fast wie ein gewöhnlicher Mensch eben.