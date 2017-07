Künstler auf Spurensuche

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Für zwei Wochen ist Schwedt wieder die Kunsthauptstadt der Uckermark. Zwölf Künstler aus fünf Ländern sind zum 26. Internationalen Landschaftspleinair unter dem Titel "Spurensuche" angereist. Das Künstlertreffen ist am Montagabend in Schwedt eröffnet worden.

Stürzen sich zwei Wochen in die Arbeit: Zwölf Künstler aus fünf Ländern beteiligen sich am 26. Internationalen Landschaftspleinair des Kunstvereins Schwedt.

Erstmals ist das Pleinair im Rathaus eröffnet worden. Bürgermeister Jürgen Polzehl wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Künstler herzlich willkommen heißen und drei weitere, kleine, filigrane Skulpture des Bildhauers Gerhard Geyer (1907-1989) enthüllen. Schwedt hat so ziemlich die letzten Kunstwerke aus den Kellerdepots geholt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Von 2008 bis 2010 entstand im Stadtpark der "Park der Völker" mit 25 Plastiken bekannter Künstler, die die Stadt vor Jahren angekauft hatte. Darunter waren auch Afrika-Skulpturen von Geyer.

Polzehl machte die Künstler darauf aufmerksam, dass Pleinair-Arbeiten ihrer Vorgänger, die Rathaus-Flure schmücken. Er lud sie ein in der Nationalparkstadt und im Nationalpark auf "Spurensuche" zu gehen. Schwedt befinde sich im Wandel. Verwandelt wird sie durch das Grün. Bunter durch das Bauen. Der Wegzug vieler Schwedter hat sie in den vergangenen Jahren schrumpfen lassen. Polzehl forderte die Gäste auf, "den Blick auf die Veränderungen festzuhalten und Einwohnern und Touristen mit ihren Arbeiten zu zeigen, wie sich die Stadt verändert hat".

Michael Tautenhahn, stellvertretender Nationalparkchef, lud sie ein, mit ihm in der Wildnis des einzigen Auennationalparks Deutschlands auf Spurensuche zu gehen. Künstler könnten den Nationalpark "ästhetisch erlebbar machen".

Sabine Hammermeister vom Kunstverein Schwedt erklärte den Pleinair-Titel "Spurensuche" so: "In der weitgehend natürlichen Landschaft des Unteren Odertals, zu dessen Schutz und ebenso der Wiedererlangung von Wildnisbereichen der Nationalpark Unteres Odertal gegründet wurde, hat der Mensch Spuren hinterlassen. Der Fluss Oder wurde begradigt und in ein streckenweise künstlich geschaffenes Bett geleitet. Alte mäandernde Flussarme wurden bei der Eindeichung vom Flusslauf abgeschnitten und bilden jetzt in den Polderflächen besondere Biotope. Die Landwirtschaft prägen noch immer die Polder. Andererseits sieht man deutlich die Bemühungen, wieder vermehrt Wildnisbereiche im Nationalpark entstehen zu lassen und zu schützen. Es ist bemerkenswert, wie in unmittelbarer Nähe große Industriekomplexe schon viele Jahre bestehen und auch wachsen, ohne dass die Natur sichtbaren Schaden genommen hat."

Am Dienstag erkundeten die Künstler den Nationalpark im Kanu. Am heutigen Mittwoch macht Anke Grodon sie im Stadtmuseum mit der Stadtgeschichte bekannt. Am Freitag ist ein Picknick unterm Stolper Turm geplant mit einem atemberaubenden Ausblick auf das Urstromtal. Am Sonnabend feiert die Galerie ein Hoffest mit den Künstlern. Am 24. Juli stehen eine Betriebsrundfahrt durch die PCK-Raffinerie und der Besuch der Werks-Galerie auf dem Programm. Die Ausstellung "Spurensuche" mit den Pleinair-Arbeiten wird am 28. Juli um 19 Uhr in der Galerie festlich eröffnet.