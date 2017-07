Weg ins Abseits

artikel-ansicht/dg/0/

Istanbul (MOZ) Die Verhaftung der Menschenrechtler in Istanbul wirft erneut ein grelles Schlaglicht auf Erdogans Türkei. Der Staatschef zieht immer mehr Macht an sich. Die Gewaltenteilung, das wichtigste Fundament einer demokratischen Staatsordnung, wird systematisch ausgehöhlt. Erdogan betont zwar stets die Unabhängigkeit der Justiz in seinem Land. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Tausende Richter und Staatsanwälte wurden seit dem niedergeschlagenen Staatsstreich vor einem Jahr entlassen, die verbliebenen sind eingeschüchtert.