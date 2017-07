Deutliche Mehrheit lehnt Werbeverbot ab

artikel-ansicht/dg/0/

Der Unternehmer Tom Kräft, Mitinhaber des Modehauses an der Friedrich-Ebert-Straße 17 in Eberswalde, hofft nach wie vor auf ein Einlenken der Kreisverwaltung, die sich seiner Ansicht nach ungerechtfertigt als Zensurinstanz aufgespielt habe, als von ihr die rollende Reklame für Wäsche abgelehnt wurde, weil diese angeblich zu freizügig und damit der Verkehrssicherheit abträglich gewesen wäre. "Dabei ist jede TV-Werbung gewagter. Und vom Internet und seinen grenzenlosen Möglichkeiten wollen wir gar nicht erst reden", sagt der Einzelhändler, der sich unverhofft durch diejenigen unterstützt sieht, die mit dem Werbeverbot eigentlich geschützt werden sollten. Waren es doch vor allem die Fahrschüler, für die es die Sittlichkeitsaufseher unzumutbar gefunden hätten, auf einem Überland- und einem Obus der Barnimer Busgesellschaft Models sehen zu müssen, die am Strand liegen oder auf einer Couch sitzen. Doch in einer von Siebt- und Achtklässlern vorgenommenen und von Elftklässlern in eine auswertbare Form gebrachten Umfrage, an der sich 409 Schülerinnen, Schüler und Eltern beteiligten, hat eine klare Mehrheit das Werbeverbot als übertrieben bezeichnet.

Die Frage, ob durch diese Reklame der Kinder- und Jugendschutz gefährdet werde, haben 268 Teilnehmer mit Nein beantwortet, 72 kreuzten Ja an, 68 waren unentschieden.

Etwas knapper fielen die Antworten auf die Frage aus, ob die Autofahrer durch diese Werbung abgelenkt werden und folglich eine Verkehrsgefährdung vorliege. 199 Befragte schlossen das aus, 122 bejahten die These, 88 erklärten, sie seien unsicher.

Hingegen waren 308 Antwortende davon überzeugt, dass sich durch eine solche Reklame keine Frau diskriminiert fühle und 101 Abstimmende sahen die Gefahr. Noch enger ging es bei der Antwort auf die Frage zu, ob es die Teilnehmer befürworten würden, wenn die Models eine weniger sexuell ansprechende Position einnähmen: 162-mal hieß die Antwort egal, 127 Teilnehmer verneinten, 120 stimmten zu. 179 Antwortende erklärten, diese Methode der Werbung effektiv zu finden, 103 stimmten mit Nein, 132 mit "Weiß nicht". 257 Teilnehmer sahen es nicht als Problem an, dass die Betrachter der Wäsche-Werbung in ihren religiösen Gefühlen verletzt werden könnten, 65 hielten dies für möglich, 87 waren unentschlossen. Von besonderem Interesse für den Mitinhaber des Modehauses dürfte sein, dass 268 Antwortende ankreuzten, das Vorhaben von Kräft & Kräft zu kennen, Werbung für Unterwäsche und Bademode auf Bussen zu platzieren. 141 Teilnehmer verneinten die Frage. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass 247 Antwortende unter 18 und 162 über 18 Jahre alt waren.

"Mich freut ungemein, dass die Antworten mehrheitlich so ausgefallen sind, wie ich es als Modehändler erhofft und aus der Perspektive des gesunden Menschenverstandes auch erwartet hatte", sagt Tom Kräft, der das Umfrage-Ergebnis vorzeigen will, wenn er am 4. August den von der Barnimer Kreisverwaltung gewährten Gesprächstermin wahrnimmt. Noch immer wünsche er sich, für Buswerbung Geld ausgeben zu dürfen. "Aber jetzt erst ab 2018 und nicht mehr auf zwei, sondern nur noch auf einem Fahrzeug", betont der Mitinhaber des Modehauses. Kräft & Kräft habe das vom Landkreis verschmähte Reklamebudget für dieses Jahr umgewidmet und werde ab Herbst an Bushaltestellen plakatieren. "Dann jedoch entsprechend der Jahreszeit nicht mehr für Bademode", sagt der Unternehmer.

Die Umfrage am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium hat der Lehrer Karsten Bunsas veranlasst, der im Fach Politische Bildung unterrichtet. Ihm sei es keineswegs darum gegangen, seine Schüler dazu anzustiften, Partei zu ergreifen. "Mein Ziel war es vielmehr, an einem praktischen Beispiel aus dem wahren Leben die Analyse von Diagrammen und Statistiken zu vermitteln", erklärt der Lehrer. Seiner Erfahrung nach klappe dies besser, wenn dafür konkrete statt abstrakte Probleme behandelt werden. Dass die Bildungsstätte den gleichen Träger wie die Barnimer Busgesellschaft habe, den Kreis Barnim, sei für ihn daher absolut nebensächlich gewesen.

Derweil thematisiert Tom Kräft das Werbeverbot auf Bussen weiter auf allen ihm zur Verfügung stehenden Kanälen, um das Meinungsbild abzurunden. Auf der Internetseite des Modehauses steht eine Umfrage, bei der schon mehr als 1000 Besucher mitgemacht haben. 97 Prozent der Abstimmenden sind der Ansicht, dass die Werbung keineswegs zu freizügig und verkehrsgefährdend wäre. Und 89 Prozent urteilen, dass der Kreis schlecht beraten war, auf 50 000 Euro Werbeeinnahmen zu verzichten. So viel hätte Kräft & Kräft für den Fünf-Jahres-Vertrag gezahlt.