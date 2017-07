Polizei fehlt heiße Spur zu flüchtigem Gewalttäter

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (Havel) (MOZ) Der am Montag aus dem Maßregelvollzug in Brandenburg an der Havel ausgebrochene Gewalttäter ist noch immer auf der Flucht. Obwohl die Polizei selbst mit einem Hubschrauber nach dem 26-Jährigen gesucht hat, fehlt von ihm jede Spur. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise. Wer den Mann (siehe Foto) gesehen hat, soll ihn keinesfalls ansprechen, sondern sofort die Polizei informieren. Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Brandenburg unter Telefon 03381 5600 oder jede andere Dienststelle entgegen.