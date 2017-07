Wenn die Wohnung zu teuer ist

artikel-ansicht/dg/0/

Etwa 3450 Haushalte oder Bedarfsgemeinschaften, das entspricht etwa 5520 Menschen, leben in Fürstenwalde, Steinhöfel, Rauen und Spreenhagen von Überweisungen des Job-Centers. Die Gemeinde Grünheide gehört, einschließlich Hangelsberg und Kienbaum, zum Geschäftsstellenbereich Erkner, wo etwa 1050 Bedarfsgemeinschaften betreut werden. Wenn es dann darum geht zu entscheiden, ob die Miete vollständig vom Amt übernommen wird, greift ein extrem kompliziertes Verfahren. In dem sind die nebenstehenden Werte nur Richtgrößen, die nicht umsonst nur mit Wortungetümen ganz korrekt beschrieben werden: Sie geben die "abstrakt angemessene Bruttokaltmiete" an, und zwar in Bezug auf die "abstrakt angemessene Wohnfläche". Im Prinzip, sagt Frank Bettin, der Geschäftsbereichsleiter Grundsicherung im Landkreis Oder-Spree, müsse jeder Fall einzeln geprüft werden.

Für die Nachweis-Pflichten, die der Landkreis gegenüber Stellen wie der Arbeitsagentur und den Krankenkassen hat, ist ebenfalls zum 1. Juli eine neue Software eingeführt worden. Allein bei den Unterkunftskosten ermöglicht sie eine Erfassung von 65 Positionen - von der Frage, ob eine Garage mit vermietet ist, bis zum Wassergeld. Bettin tritt aber der Vorstellung entgegen, damit lasse sich detailgenau Missbrauch herausfiltern. Überhaupt spiele der keine große Rolle.

Die Erhöhung der Angemessenheits-Sätze basiert auf einem Verbraucherpreis-Index, ähnlich dem Warenkorb, aus dem die Inflationsrate berechnet wird, sagt Bettin. Alle vier Jahre, zuletzt 2015, gibt es eine vollständige Erfassung der gesamten Wohnraum-Kosten im Landkreis, einschließlich der Eigenheime. 2019 wird das also erneut geschehen, dann sind neue Erkenntnisse zu erwarten. In Fürstenwalde sieht der Leiter der Grundsicherungsbehörde im Landkreis eine gewisse Verknappung des Wohnraums infolge der vielen Flüchtlinge, die in der Spreestadt angesiedelt wurden.

Welche Unterkunftskosten als angemessen gelten, wird im Landkreis in sechs unterschiedlichen Wohnungsmarkt-Typen dargestellt. Dabei stimmen die Grenzen nicht mit denen der Regionalstellen überein. Grünheide, das Amt Spreenhagen und die Stadt Storkow bilden eine Gruppe mit anderen Sätzen als für Fürstenwalde und wieder andere als für Erkner, Schöneiche und Woltersdorf. Die ländlichen Regionen östlich von Fürstenwalde - einschließlich Steinhöfel - sind zu einer Gruppe zusammengefasst, die Städte Beeskow und Eisenhüttenstadt haben je einen Wohnungsmarkt-Typ. Generell gilt, so Bettin: Die meisten Menschen, bei denen die Unterkunfts-Kosten über den anerkannten Sätzen liegen, sind Aufstocker: Menschen, die arbeiten und dennoch Anspruch auf Grundsicherungs-Leistungen haben. 2016 hat der Landkreis insgesamt rund 35,6 Millionen Euro für Unterkunftskosten von Grundsicherungsempfängern ausgezahlt.