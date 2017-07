artikel-ansicht/dg/0/

Wer klein ist, will groß sein: So fängt das an. Endlich im Kino der Film ab zwölf, endlich Cola trinken, endlich aufbleiben, so lange man möchte, endlich allein mit dem Rad an den Badesee, endlich Disko, der erste Kuss, der erste Freund, das erste Mal Sex, endlich studieren, um die Welt reisen, Party machen, endlich die erste eigene Wohnung, das eigene Auto, der Partner fürs Leben. Endlich Kinder haben. Und dann: Endlich schläft das Baby nachts durch, hält den Kopf von allein, beginnt zu krabbeln, endlich läuft es, spricht, bekommt Zähne, isst und trinkt selbstständig, kommt in den Kindergarten ...

Das Leben geht nach vorn. Und wir gehen mit, immer davon angetrieben zu sehen, was hinter der nächsten Ecke steckt. Dass es, je länger wir unterwegs sind, auch irgendwann der Tod sein kann, scheint uns dabei nicht zu schrecken. Obwohl wir wissen, dass unsere Zeit begrenzt ist, glaubt jeder von uns offenbar, dass es ihn persönlich nicht treffen wird - nicht treffen kann. Wir haken ab - Schule, Studium, Hochzeit, Kinder, Enkel. Endlich! Als gebe es eine Zielprämie. Und bevor wir merken, dass es besser gewesen wäre, den Moment auch mal zu feiern, statt immer nur den nächsten herbeizusehnen, sind wir schon im nächsten Kapitel.

Natürlich wird es uns bewusst. Später. Wenn wir erkennen, dass es bei vielem, was wir uns vorbeigewünscht haben, kaum eine Chance auf Wiederholung gibt. Unser Körper hält es uns vor Augen: Die Zukunft ist Verfall. Keine dritten, vierten, fünften Zähne, die uns nachwachsen. Kein sich selbst regenerierendes Hüftgelenk. Keine sich wieder "entfaltende" Haut. Wir können uns einen Daumen durch einen Zeh ersetzen lassen, ein natürliches Knie durch ein künstliches und ausgefallenes Haar durch Implantate: Was zerstört ist, bleibt zerstört. Unwiederbringlich.

Oder? Amazon-Gründer Jeff Bezos hat Millionen in ein Start-up-Unternehmen investiert, das Medikamente entwickeln will, die die Alterung stoppen. Und Larry Ellison, Gründer des US-Softwarekonzerns Oracle, will die Sterblichkeit gleich mit einer eigenen Stiftung besiegen. Der Tod, sagt er, ergebe keinen Sinn für ihn. "Wie kann eine Person da sein und dann einfach verschwinden?"

Nein, wir wollen das nicht glauben. Und leben lieber weiter so, als öffne sich nach jeder Tür eine nächste. Wie es aussieht, muss das auch so sein: Die erste Lebenshälfte, sagt der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, sei die Zeitspanne, in der der Mensch in die Welt hinausgehe, seinen Horizont erweitere - wie ein "explodierender Himmelskörper", dessen Teile ins All flögen. Die "Innenschau" folge erst im zweiten Teil. Endlich?

Im Rückblick werden wir unsere Ungeduld, so sehr sie uns als Menschen ausmacht, wohl bedauern. Es kann also nicht schaden, das Jetzt auch mal zu genießen. Denn eines dürfen wir bei alldem nicht vergessen: Niemand hat Anspruch auf ein langes Leben. Schon nach Tagen, Wochen, wenigen Jahren kann es zu Ende sein.