Wie die Würdigungen zu ihrem 70. Geburtstag am vergangenen Wochenende durch ihre Familie, Freunde, Weggefährten, Nachbarn und auch des Ketziner Bürgermeisters Bernd Lück deutlich machten, ist das gründlich missglückt.

2009 erwarb die Jubilarin die beiden ersten denkmalgeschützten Gebäude in Paretz und gründete die Stiftung Paretz. Heute sind beide Gebäude liebevoll saniert und beleben das Kulturangebot in Ketzin/Havel. Während sich die Scheune zu einem beliebten Veranstaltungsort der Vereine, Schulen und regionalen Kulturpartner entwickelt hat, nutzen vor allem kleine nationale und internationale Gruppen regelmäßig die konzentrierte Atmosphäre im Stiftungshaus in der Werderdammstraße. Kurze Zeit nach der Einweihung wandte sich Helga Breuninger bereits dem nächsten Objekt zu. So entstand zwischen 2011 und 2013 an der alten Schleusenanlage in Paretz das gemeinnützige Bildungszentrum der Helga Breuninger Stiftung. In der Paretz Akademie agieren heute Gruppen aus Brandenburg ebenso wie aus anderen Regionen in Deutschland und der ganzen Welt.

Während des Sommerfestes in der Paretzer Scheune anlässlich ihres 70. Geburtstages würdigte Lück das persönliche Engagement der Stifterin Helga Breuninger für die Stadt. Zehn Jahre zäher Verhandlungen habe es um die Neugestaltung des teilweise bereits eingefallenen, aber denkmalgeschützten Gutshofes in der Stadtmitte gegeben. Dann hätten Helga Breuninger und Volker Donat angeboten, diese für die Stadt bedeutende Aufgabe zur Gestaltung Ketzins neuer Mitte als persönliche Investoren zu übernehmen. "Für Ketzin/Havel, war das alles überaus wichtig. Die Stadt hätte alle diese Projekte in Paretz und im Zentrum der Stadt aus eigener Kraft nicht gestalten können", lobte der Bürgermeister die Jubilarin, die inzwischen ihren Wohnsitz in Ketzins neue Mitte verlegt hat, und deutete bereits deren nächstes Vorhaben an. Helga Breuninger selbst nannte es eine Verantwortungsgemeinschaft im Havelland. Es gebe keine Stiftung, in der Bürger, Politik und Wirtschaft gleichberechtigt zusammenwirken. Alle drei hätten ihre speziellen Probleme und sollten gemeinsam Lösungen entwickeln und umsetzen, skizzierte sie ihr neues Vorhaben.