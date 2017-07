Singen für die Seele

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Jüngst trat der Projektchor "Taizé" zum zweiten Mal in der Dorfkirche Falkenhagen in Falkensee auf. Kantor Andreas Prade hatte mit den 18 Chormitgliedern ein Abendgebet einstudiert, das die Besucher in die Welt des meditativen Gesangs eintauchen und die Hektik des Alltags für eine Stunde vergessen ließ.

"Taizé bedeutet "still werden', zu beten, in Gesang, in Wort und in der Stille", sprach Andreas Prade die Eingangsworte zu dem außergewöhnlichen Konzert.

Als Kirchenmusiker hatte der 48-Jährige bis vor einigen Monaten noch die Gottesdienste in der Christuskirche auf Borkum begleitet und auch dort schon musikalische Abendandachten und Taizé-Gebete gestaltet. Die Choreographie dazu entwirft der Sänger und Liedermacher selbst.

Der besondere und meditative Charakter der Gesänge besteht in der vielfachen Wiederholung der einstrophigen Stücke.

Taizé-Lieder wie "El Senyor" oder "Nada te turbe" sollen ein ganz neues Gebetserlebnis freisetzen, Singen, Hören und Stille Geist und Seele zur Ruhe kommen lassen. Kurz und in schlichtem Satz basieren die Texte meist auf einer Bibelstelle und sind häufig in Latein oder Englisch, aber auch in anderen europäischen Sprachen verfasst.

Häufig begann der Chor mit seinem Vortrag, und im weiteren Verlauf stimmten die Zuhörer mit ein. Dabei ergaben sich zuweilen vierstimmige Gesänge, die in Tempo und Lautstärke variierten und eine einzigartige Atmosphäre schufen.

Auch optisch hatte Prade sich bei der Vorbereitung dieses Abends an die Geschichte Taizés angelehnt. Weil orange die Farbe der Gemeinschaft ist, trugen alle Chormitglieder einen Schal in dieser Farbe über ihrer ansonsten schwarzen Kleidung.

Die Zeit der Konzertvorbereitung war für alle Sängerinnen und Sänger zu einem ganz besonderen Erlebnis geworden. "Diese Übungsstunden waren eine Zeit, in der ich richtig zu mir gekommen bin. Dieses Zwingen zur Ruhe, zur Stille, das ist es, was für mich Taizé ausmacht", berichtete Ruth mit spürbarer Begeisterung.

Auch Bertram meinte: "Wir waren am Ende eine Einheit, es hat sich ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. Wir werden wohl alle im September wieder dabei sein."

Das wäre durchaus wünschenswert, denn derzeit sind zur Freude Prades sämtliche Stimmlagen gut besetzt. "Darüber bin ich sehr glücklich, besser könnte es nicht sein." Fazit der Besucher: "Ein wirklich ergreifendes Erlebnis!"