Sportzentrum Kienbaum wird aufgewertet

artikel-ansicht/dg/0/

Kienbaum (MOZ) Die traditionsreiche Trainingsstätte Kienbaum (Oder-Spree) wird in ihrer Ausnahmestellung für den deutschen Sport aufgewertet. Anlässlich des traditionellen Sommerfestes wurde die Anlage im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag in "Olympisches und Paralympisches Trainingszentrum für Deutschland" umbenannt.