artikel-ansicht/dg/0/

Warschau (dpa) In den Streit um Polens Justizreform hat sich nun auch Präsident Andrzej Duda eingeschaltet. Er habe einen eigenen Entwurf zur Reform des Landesrichterrats (KRS) - eines Verfassungsorgans zur Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz - im Parlament eingebracht, teilte das Staatsoberhaupt am Dienstag mit. Dudas Gesetzesentwurf soll demnach jenen der Nationalkonservativen ersetzen, mit dem die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) laut Kritikern Einfluss auf die Richterwahl nehmen will. Von Parlament und Senat gebilligt, fehlt ihm nur noch Dudas Unterschrift.