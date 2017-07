BVB/Freie Wähler gegen weitere Zersiedlung

artikel-ansicht/dg/0/

Schon jetzt würden viele Ortsteile im Berliner Speckgürtel ihren dörflichen Charakter verlieren, was die Lebensqualität verschlechtere. Das Nahverkehrssystem sei vielerorts an die Grenzen der Kapazität gestoßen, und viele Gemeinden kämen kaum noch hinterdrein, neue Kitas und Schulen zu bauen.

Statt durch immer neu ausgewiesene Baugebiete in der Region Anreize für mehr Zuzug zu schaffen, sollten die Verkehrsverbindungen in die Städte außerhalb des Berliner Umlandes ausgebaut werden. Dort gebe es mehr Kapazitäten, die sich nutzen ließen, wenn die Anbindung für Pendler attraktiver wird.

Winfried Dreger, Kreistagsmitglied in Märkisch-Oderland, verwies auf seinen Heimatort Fredersdorf-Vogelsdorf. Dort kämpft eine Bürgerinitiative gegen die geplante Ausweisung neuer Wohngebiete im Außenbereich der Kommune. Dadurch ginge nicht nur der Erholungswert der Kommune verloren, so Dreger. Er verwies darauf, dass durch die Versiegelung auch die Gefahr von Überschwemmungen bei Starkregen zunehme. Was jüngst in Leegebruch in Oberhavel passiert sei, könne sich auch in Fredersdorf-Vogelsdorf und in anderen Regionen wiederholen, wo die Landschaft nicht mehr in der Lage ist, heftige Niederschläge aufzunehmen.