Streit um das neue Prostitutionsgesetz

Potsdam (MOZ) Ein Bundesgesetz regelt seit dem 1. Juli die Rechte und Pflichten von Prostituierten. Aber nicht in Brandenburg. Hier hat das Familienministerium die Einführung verschlafen. Hektisch werden nun die Landkreise in die Pflicht genommen, worüber sie sich bitter beschweren.

Wer ein Bordell betreibt, braucht jetzt eine besondere Erlaubnis. Außerdem müssen sich Prostituierte anmelden und ein Mal im Jahr gesundheitlich beraten lassen. Das sind die drei wichtigsten Regelungen des von der damaligen Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) auf den Weg gebrachten Gesetzes. Hauptziel ist ein besserer Schutz der sogenannten Liebesarbeiterinnen.

Im Oktober 2016 hat der Bundestag das Gesetz beschlossen. Aber erst am 23. Juni 2017, also eine Woche vor Inkrafttreten, hat das Brandenburger Familienministerium die Landkreise darüber informiert, dass sie nun ab sofort einiges zu leisten hätten. Sie mögen bitte jene drei Aufgaben übernehmen: Bordell-erlaubnis, Anmeldung der Prostituierten sowie ihre Beratung.

Im gleichen Atemzug räumte Staatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt in ihrem Schreiben an Landräte und Oberbürgermeister ein, dass die Landesregierung noch nicht wisse, welches Ressort in der Sache die Aufsicht führe. Auch fehle leider noch die obligatorische Rechtsverordnung des Landes für die Umsetzung des Gesetzes, also die klare Vorgabe, wer was zu machen hat. Dennoch sollen die Landkreise jetzt bitte vorangehen, appellierte die Staatssekretärin.

Die Empörung darüber ist groß. "Alle wussten, dass das Gesetz kommt, aber das Land hat nichts gemacht", ärgert sich ein Landrat im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Landkreistag erklärt in einem Brief an das Ministerium, dass es den Verwaltungen völlig unmöglich sei, ohne rechtliche Grundlagen zu handeln. "Von den Landkreisen gegebenenfalls zu erlassene Verwaltungsakte hätten erkennbar von vornherein keinen Bestand", belehrt der Landkreistag das Ministerium über das Einmaleins des Verwaltungsrechts. Solange es keine Zuständigkeitsverordnung gebe, sei das Land selbst in der Pflicht. Es sei für die Kreise "weder akzeptabel noch zumutbar", das Gesetz jetzt umzusetzen.

Vorsorglich weist der Landkreistag darauf hin, dass die Pflichtberatung von Prostituierten die Gesundheitsämter der Kreise überlasten dürfte. Zudem sei die Erteilung von Bordell-Zulassungen besser bei den Gemeinden aufgehoben, die örtlich näher dran seien und zudem Expertise in gewerberechtlichen Fragen hätten.

Ein Sprecher des Familienministeriums verteidigt das Vorgehen des Hauses mit dem Verweis darauf, dass auch viele andere Länder Probleme mit der fristgerechten Umsetzung des Gesetzes hätten. Ein Entwurf der Zuständigkeitsverordnung soll im Herbst vorliegen.

Von den Fragen zur Umsetzung abgesehen, gibt es auch massive Zweifel am Gesetz an sich. Ursula Nonnemacher, Landtagsabgeordnete der Bündnisgrünen, sieht "gravierende handwerkliche Mängel". Die Anmeldepflicht sei stigmatisierend. "Ich befürchte, dass sich viele Prostituierte der Anmeldung entziehen werden und sich dadurch ihre Schutzlosigkeit noch erhöht." Das Gesetz bringe einen enormen Verwaltungsaufwand mit sich, "ohne den Schutz von Prostituierten zu verbessern".