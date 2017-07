Skorpion gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Einen Skorpion hat die Unteren Naturschutzbehörde am Dienstag in Oranienburg in ihre Obhut genommen. Das bestätigte die Polizei am Abend. Einer Sprecherin der Polizeiinspektion Oberhavel zufolge habe ein Mann den etwa handtellergroßen, hellgelben Skorpion gegen 16.45 Uhr auf dem Orafol-Parkplatz in der Straße 2 entdeckt und daraufhin die Polizei informiert. Die Beamten hätten sich an den Kreis gewandt und die Naturschutzbehörde informiert. Mitarbeiter von dort hätten das Tier dann abgeholt, so die Polizeisprecherin weiter. Der Finder hatte bis zum Eintreffen der Mitarbeiter der Naturschutzbehörde aufgepasst, dass der Skorpion nicht entwischt.