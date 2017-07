60.000 Bienen sorgen für Aufregung

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) Ausgebüchst: Ein Bienenschwarm hat am Montag und Dienstag in Elstal für helle Aufregung gesorgt. Die rund 60.000 Insekten hatten sich aus einer Privatimkerei verflüchtigt und einen Baum im öffentlichen Raum belagert. Zuvor waren sie wie eine schwarze Wolke über eine Kleingartenkolonie hinweggefegt.

Anwohner hatten den Imker zuweilen panisch per Telefon informiert. Sie mussten in Deckung gehen. Versuche, das Bienenvolk wieder einzufangen, scheiterten zunächst am Montagabend trotz des Einsatzes von Fangstangen. Die Feuerwehr in Elstal half dem Experten am Dienstagmorgen mit einer Drehleiter aus, um die Bienen wieder einzufangen zu können.

Der Imker hatte die Einsatzkräfte informiert, weil er die latente Gefahr fürchtete, die Bienen könnten aggressiv werden und in der Folge Menschen bedrohen und stechen. Die Insekten, die sich an einer Robinie sammelten, um ihre Königin zu schützen, konnten am Ende doch wieder wohlbehalten eingefangen werden. Nachdem der Ast abgesägt worden war, fand sich das Bienenvolk in einer entsprechend gesicherten Kiste wieder.Normalerweise sind Bienen zu dieser Jahreszeit nicht mehr unterwegs. Der Vorfall ereignete sich in der Breite Straße.