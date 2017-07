Fahrzeughalle statt Einzelgaragen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Die für drei Landkreise zuständige Verkehrspolizei der Polizeidirektion Nord ist in ein neues Gebäude gezogen. Statt an der Neuruppiner Martin-Ebell-Straße sitzt die Behörde nun rund 350Meter weiter in der Alfred-Wegener-Straße 15.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589882/

Früher hatten dort das Unternehmen Nürmont sowie seine Nachfolgegesellschaften ihren Standort. Doch der Betrieb wurde nach finanziellen Schwierigkeiten aufgegeben. Für die Polizei waren die leer gezogenen Räume ein Glücksfall.

Denn an der Ebellstraße reichte der Platz nicht mehr - vor allem perspektivisch: "Wir haben derzeit 89Mitarbeiter bei der Verkehrspolizei", so der Chef der Polizeidirektion, Bernd Halle. Zum Jahresende kommen sechs Bedienstete dazu. "Wie es weiter geht, weiß ich nicht. Aber der Wunsch besteht, dass wir weiter wachsen."

In Neuruppin wird nur ein Teil der bald 95 Verkehrspolizisten sitzen. Es gibt noch Standorte in Perleberg und Oranienburg. In Neuruppin werden rund 30Mitarbeiter der Abteilung ihren Arbeitsplatz haben. Hinzukommen noch sieben Beamte der Kriminalpolizei und zwei der Wasserschutzpolizei, die im Erdgeschoss Büros nutzen werden, aber noch nicht eingezogen sind.

Prunkstück des neuen Standortes ist die große Fahrzeughalle. Am alten Standort gab es nur zehn Einzel-Garagen. Ein 7,50 Meter langes Einsatzfahrzeug passte gerade so hinein. Jetzt gibt es richtig viel Platz für alle Fahrzeuge, auch für die der Autobahnpolizei. Die Halle ist auch beheizbar, was für die Technik notwendig ist. "Wir haben aber noch keine Erfahrungen damit, wie es im Winter wird", so der Chef der Verkehrspolizei, Olaf Belling. Garagentemperaturen von um die zwölf Grad Celsius sind ideal für die dort gelagerte Technik.

Aber grundsätzlich sei die Halle die wesentliche Verbesserung, die der neue Standort zu bieten hat. Das gilt auch für die Büroräume, die vom Vermieter vor dem Einzug frisch renoviert und mit den nötigen Steckdosen für die Verkabelung versehen worden sind. Viele Möbel konnten aber auch übernommen werden - so in der Teeküche. Als "schön, hell und freundlich" empfinden die Mitarbeiter die neuen Arbeitsplätze, so Belling. "Wir sind sehr zufrieden."

Der Mietvertrag läuft seit 1.April und ist bis 2037 befristet. Der Umzug erfolgte an fünf Tagen um Ende Mai herum. Publikumsverkehr wird kaum erwartet. "Das ist eher die Ausnahme, zum Beispiel, dann, wenn es um einen Bußgeldbescheid geht", so Belling.