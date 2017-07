Pierre Bland sagt Good Bye zu Lok

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Der SSV Lok Bernau muss in der kommenden Saison auf die Dienste seines Ausnahmespielers Pierre Bland verzichten. Nach einer starken ProB Saison hatte sich der US-amerikanische Point Guard in die Notizbücher vieler finanzstärkerer und teilweise auch höherklassiger Teams gespielt. Nachdem es lange danach aussah, dass er sogar den Sprung in die ProA schaffen könnte, wechselt er nun innerhalb der Liga zum Konkurrenten Artland Dragons nach Quakenbrück.