Gramzower F-Junioren gewinnen Notus-Cup

artikel-ansicht/dg/0/

Dedelow (MOZ) Einen wahren Fußball-Marathon für Nachwuchskicker veranstaltete der Dedelower SV mit dem 3. Notus-Energy-Cup. In drei Altersklassen wurden Turniere mit 18 Mannschaften ausgetragen. Knapp 200 Paar Kinderbeine jagten in 55 Spielen dem Ball nach. Etwa 300 Zuschauer verfolgten die teils interessanten Partien. Dirk Daetz, Vertreter von Notus-Energy, nutzte diese große Kulisse, um dem Verein für die Nachwuchsförderung einen symbolischen Scheck über 10000 Euro zu überreichen. Ein Vertrag über vier Jahre wurde besiegelt, in denen das Geld fließen soll.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589892/

Bei den Bambini traten die SpG Thomsdorf/Haßleben/Boitzenburg, der Penkuner SV, SV Tutow und der Gastgeber an. Die Kleinen waren mit vollem Eifer dabei, auch die Eltern waren Feuer und Flamme - bejubelten jedes Tor, egal auf welcher Seite es fiel. Auf Abschlussplatzierungen hat man bewusst verzichtet. Am Ende waren alle Sieger, bekamen Medaillen und durften sich von einer großen Decke, die mit Spielzeug bestückt war, etwas aussuchen.

Vier Mannschaften traten in den Wettstreit bei den sechs- bis siebenjährigen F-Junioren. Die Knirpse vom VfB Gramzow triumphierten, hatten kein Spiel verloren, nur gegen den Penkuner SV kamen sie nicht über ein 1:1 hinaus. Mit 13 Punkten gewannen sie den Goldpokal. Zehn Zähler wiesen die Gastgeber-Kinder auf und wurden mit Silber belohnt. Es folgten der Pasewalker FV (9) und Penkuner SV (2).

Das Turnier für D-Junioren war mit zehn Mannschaften nicht nur gut besetzt, es traten auch hochkarätige Teams an. In einer Vorrunde in zwei Gruppen setzten sich der SV Rollwitz (A-Gruppenerster, 12 P.) und Blau-Weiß Gartz (2.) sowie aus der B-Gruppen der TSV Friedland (10.) und Blau-Weiß Energie Prenzlau (7) an die Spitze. Über Viertelfinals ging es um den Einzug ins Halbfinale. Hier setzte sich Prenzlau 2:0 gegen Gartz durch, Rollwitz und Friedland spielten erst 0:0 und trennten sich im Neunmeterschießen 1:3, der Kerkower SC und VfB Anklam spielten nach einer Nullnummer 1:3 und Ducherow war gegen Ueckermünde nach einem 0:0 mit 5:4 der Sieger. Im ersten Überkreuzvergleich schlug Anklam die Friedländer mit 3:0 und Prenzlau war 1:0-Sieger gegen Ducherow. Nach den Platzierungsspielen (Rang 9: Dedelow - SpG Thomsdorf/Haßleben/Boitzenburg 0:1, Rang 7: Kerkow - Ueckermünde 0:1, Rang 5: Rollwitz - Gartz 0:1) kam es zu den mit Spannung erwarteten Endspielen - und sie wurden hochinteressant. Die Teams gaben alles, beide Partien wurden nach einem Unentschieden erst im Neunmeterschießen entschieden. Den dritten Platz sicherte sich mit 5:4 (0:0) der SV Ducherow gegen Anklam. Im Finale stand es nach regulärer Zeit 1:1. Vom Punkt aus gewann Friedland 3:1 gegen die blau-weißen aus Prenzlau. Nach fast zehn Stunden kehrte Ruhe auf dem Dedelower Sportplatz ein.