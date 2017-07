Zustimmung zum Haushalt verweigert

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Die Gemeinde Bad Saarow hat noch bis in den Herbst hinein keinen gültigen Haushalt. Die Gemeindevertretung lehnte am Montagabend einen Beschluss des Entwurfes ab. Stattdessen soll das Papier, das tiefrote Zahlen aufweist, noch einmal überarbeitet werden.

Dass über den Haushalt der Gemeinde Bad Saarow schon länger kontrovers diskutiert wurde, war kein Geheimnis. Denn Ende Juni hatte sich die Gemeindevertretung zu einer inoffiziellen Arbeitsberatung getroffen, um hinter verschlossenen Türen den Finanz-Entwurf für dieses und nächstes Jahr zu erörtern. Nun brachte der Montagabend dennoch kein Ergebnis. Der Beschluss des Haushalts wurde vertagt auf eine Sondersitzung, die im September stattfinden soll.

Die Kämmerin des Amtes Scharmützelsee, Christa Schönsee, zeigte sich am Dienstag überrascht von diesem Votum. "In der Arbeitsberatung gab es die Entscheidung, das Dokument zur Beschlussfassung zu stellen", sagte sie. Dann jedoch kam es anders. Susann Rolle (CDU) und Axel Hylla (Linke) kündigten in der Aussprache an, ihre Fraktionen würden dem vorliegenden Haushalt nicht zustimmen. Damit war eine Mehrheit für den Entwurf bereits nicht mehr möglich. Einem CDU-Antrag, den Beschluss zu vertagen, folgten dann auch die Fraktionen von Freier Wählergemeinschaft und Demokratie direkt. Letztere hatten sich in der Diskussion zurückgehalten.

Sowohl CDU als auch Linke begründeten ihre ablehnende Haltung vor allem mit den Inhalten des Haushaltssicherungskonzeptes, das wegen des negativen Saldos des Etats zwingend ist. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen und außerdem gemeindeeigene Grundstücke zu verkaufen, um mehr Einnahmen zu erzielen. Die Gemeindevertreter aber wollten den Einwohnern keine Steuererhöhungen zumuten und sich mit den Grundstücken nicht vom "Tafelsilber" der Kommune trennen. "Das Haushaltssicherungskonzept liest sich ein bisschen wie Satire", sagte Hylla. Eine Erhöhung der Grundsteuer B beispielsweise brächte Mehreinnahmen von 30000 Euro, während es beim Fehlbetrag im Haushalt um ganz andere Summen gehe. Auch Anja Dexheimer (CDU) wählte deutliche Worte. "Wenn wir diesem Haushalt zustimmen, ruinieren wir die Gemeinde für die nächsten Jahre", sagte sie.

Gemäß der vorliegenden Zahlen schließt die Gemeinde dieses Jahr mit einem Minus von etwa 700000 Euro im laufenden Geschäft ab, 2018 mit 500000 Euro minus. Als Gründe nannte Christa Schönsee steigende Umlagen an den Landkreis Oder-Spree und das Amt Scharmützelsee, eine steigende Umlage für die Kita-Kosten und eine einmalige Umlage an den Wasser- und Abwasserzweckverband.

Die CDU schlug vor, nach dem Vorbild diverser Städte die Hotels mit einer Bettensteuer zu belegen, um Einnahmen zu erzielen. Nach Ansicht der Verwaltung müssten diese laut Rechtslage dann jedoch zweckgebunden für den Tourismus ausgegeben werden. Im Vorfeld der neuerlichen Gespräche zum Haushalt verständigte sich die Gemeindevertretung zudem darauf, einen externen Experten hinzuzuziehen. Einige Mandatsträger warfen der Kämmerei vor, bei der Finanzplanung zu pessimistisch kalkuliert zu haben.