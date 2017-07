Weiter weniger Flüchtlinge im Havelland

artikel-ansicht/dg/0/

Demnach sind im laufenden Jahr bislang 205 Flüchtlinge aufgenommen worden. Das Aufnahmesoll liegt bei 657 Personen. Die Asylsuchenden kommen in diesem Jahr größtenteils aus afrikanischen Staaten und der Russischen Föderation. Der Anteil von Personen aus Syrien ist stark zurückgegangen. Mit Blick auf die Gesamtzahl leben 963 Menschen in den neun Gemeinschaftsunterkünften, weitere 373 in Übergangswohnungen. Die Zahl der unbegleiteten Flüchtlinge beläuft sich auf 95. Die Kinder und Jugendlichen sind 13 bis 18 Jahre alt. Und: Das Jobcenter Havelland zählt zum Stichtag insgesamt 987 Personen in Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingshintergrund.