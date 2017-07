Oranienburg: Holding sorgt erneut für Streit

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Schon wieder gab es in der Stadtverordnetenversammlung Streit um die geplante städtische Holding. Für die juristische Vorbereitung sollte das Stadtparlament eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 100 000 Euro bewilligen. Dieses Vorhaben verlief zunächst schwieriger als von der Verwaltung erhofft.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589900/

Für zusätzliche Leistungen, wie Anfragen beim Finanzamt sowie Präsenzzeiten in Ausschüssen und der Projektgruppe, hat die beauftragte Kanzlei Ende Juni eine zusätzliche Rechnung ins Rathaus geschickt. Die hohe Summe könne nicht beglichen werden, da das Budget nahezu aufgebraucht sei, sagte Hauptamtsleiter Mike Wedel.

Weil weitere Rechnungen wegen vereinbarter Zusatzleistungen zu erwarten sind, wurde den Stadtverordneten eine Beschlussvorlage zu einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 100 000 Euro vorgelegt. Die Summe sollte nach Absprache mit dem Rechtsanwaltsbüro bis zum Jahresende reichen. "Es geht um Forderungen aus dem Hauptausschuss, die wir erfüllen wollen", erklärte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD). Doch selbst der SPD-Fraktionschef Dirk Blettermann fühlte sich überrumpelt. "Warum kann nicht das für Ende Juli beim Bürgermeister verabredete Treffen der Fraktionsvorsitzenden für die Entscheidung abgewartet werden?", fragte er. Immerhin 250 000 Euro stünden im diesjährigen Haushalt für die Vorbereitung der Holding bereit.

Weil die Verwaltung keine detaillierte Kostenauflistung abgab, wurde nach kurzer Beratungspause eine Verschiebung des Tagesordnungspunktes in den nichtöffentlichen Teil beschlossen, wo der Ausgabe schließlich schnell zugestimmt wurde.

Beratungsbedarf gab es auch bei der sogenannten Fortschreibung zur sozialen Infrastruktur bis 2023 mit Perspektive bis 2028. Kernbestandteil sind der Bau einer neuen Grundschule in der Innenstadt sowie von zwei neuen Kitas in der Neustadt und an der Julius-Leber-Straße. Letztere soll nach dem Willen von CDU, Linken, Grünen und Freien Wählern die Kita Friedrich Fröbel ersetzen - zusammen mit einem 150-Plätze-Neubau neben dem bestehenden Altbau.

Dieser nach vielen Debatten, die insbesondere im Bildungsausschuss geführt wurden, erzielte Kompromiss war so in der Beschlussvorlage nicht zu finden. Enrico Rossius (Linke) und Nicole Walter-Mundt (CDU) äußerten ihr Unverständnis. Bürgermeister Laesicke erklärte, dass es im Hauptausschuss keine Einwände gegen die Beschlussvorlage gegeben habe. "Es geht um eine 30-Millionen-Investition, da diskutiere ich gern ein bisschen länger. So wünsche ich mir Demokratie", sagte Nicole Walter-Mundt. Nun war ihr die Lust am Diskutieren über den gefundenen Kompromiss, von dem sich die SPD-Fraktion ausgeladen fühlte, abhanden gekommen. Um die Entscheidung über neue Kitas und Schulen aber nicht weiter zu verzögern, wurde die Vorlage nach einer Beratungspause beschlossen. Der Wunsch nach einem Fröbel-Kitaneubau wurde in einen Prüfauftrag umgewandelt. Bis März muss die Verwaltung liefern.