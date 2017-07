Bogensport zur Entspannung

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Nun ist auch der Bogensport im Schützenverein Seelow heimisch. Die Leitung der neuen Bogensportabteilung hat Knut Rauscher übernommen. Ein Jahr intensiver Vorbereitung wurde nunmehr mit der Anlage gekrönt. Eine nicht mehr genutzte Großkaliberbahn in Falkenhagen hatten die Verantwortlichen zur Verfügung gestellt. Bestand zunächst die Absicht diese Bahn auf 300 Meter zu verlängern, wurde diese Planung aus Kostengründen und Rentabilitätsfragen letztlich verworfen. Ergo machte die Natur, was sie in einem derartigen Fall immer macht - sie holte sich im Laufe der Jahre den Bereich zurück. Unter der Federführung des Vorsitzenden Uwe Bonack befreiten einige Mitglieder den alten Schießstand von überwucherndem Gestrüpp und ließen sich drei runde Strohballen anfahren. Diese haben nun die Funktion der Aufnahme für die Bogenscheiben.