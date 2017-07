Nachträgliche Geschenke zum Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

Neulewin (MOZ) Große Freude herrschte am Dienstagvormittag auf dem Spielplatz der Kita "Sonnenschein" in Neulewin. Ortsvorsteherin Christine Reichmuth hatte Karin Steege von der Sparkasse und Matthias Ruback von der EWE Netz GmbH Seelow mitgebracht - als nachträgliche Gratulanten zum Geburtstag. Die Einrichtung hatte am 8. Juli mit einem großen Fest das 80. Jubiläum gefeiert. Weil nicht alle eingeladenen Gäste kommen konnten, überbrachten die zwei Vertreter nun am Dienstag ihre Glückwünsche und Geschenke.