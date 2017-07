Schüleralltag in Musik verpackt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war eine besondere Schulwoche an der Friedensgrundschule so kurz vor den Ferien. Da waren sich alle einig. "Die Flexible Jugendhilfe ist mit einer tollen Idee an uns herangetreten", sagt Lehrerin Beatrix Else. Lyrik-Musik-Projekt nennt sich das Vorhaben, das dort vorige Woche Premiere feierte. "Wir wollten die Schüler ermuntern, ihre Lebenssituation, was ihnen gefällt oder auch nicht gefällt in Liedtexte zu verpacken", erklärt Maik Pistiak, der selbst ein leidenschaftlicher Musiker ist. In Vierergruppen haben sich die Schüler der sechsten Klassen eine Woche lang den Text und die Musik für das Lied, das sie vor anderen Schülern aufführen sollten, erarbeitet. Der Spaß in der Turnhalle jedenfalls war groß. Endlich Wochenende, konnte man beispielsweise hören. "Allein anderthalb Tage haben wir daran gearbeitet, den Auftritt vorzubereiten", so Maik Pistiak. "Auffallend war auch, dass Kinder, die sonst eher zurückhaltend sind, regelrecht aufblühten". In jedem Fall sei die Aktion so gut angekommen, "dass wir schon jetzt eine Zusammenarbeit im nächsten Jahr reserviert haben", sagt Schulleiterin Adrienne Spohn. Unterstützt wurden die Mitarbeiter des Vereins Flexible Jugendhilfe von Praktikanten des Oberstufenzentrums Konrad Wachsmann. "Das hat uns wirklich ermöglicht, sehr individuell mit den Schülern zu arbeiten", freut sich Maik Pistiak.