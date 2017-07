artikel-ansicht/dg/0/

Falkenthal (GZ) Die Falkenthaler Füchse sind für ihre Fußballnacht am kommenden Sonnabend gerüstet - und das auch in sportlicher Hinsicht. "Wir wollen das Turnier auf jeden Fall erfolgreich bestreiten", betont Trainer Björn Flieger, dass es keineswegs nur darum gehe, den Spielern ein wenig Abwechslung in der Vorbereitung zu verschaffen. "Unser Plan ist, dass wir nicht Letzter werden. Wir wollen uns Schwung für die Saison holen", so der Coach. Dieser wird einen 20-Mann-Kader aufbieten. Mit dabei sind dann auch die Neuzugänge Julian Tiefensee (SCKlein-Mutz) und David Scheibel (SG Mildenberg). "Und auch die sieben A-Junioren, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen, gehören zum Team", bemerkt Flieger. "Für sie ist das Neuland. Es kommen ja doch ein paar mehr Zuschauer als gewöhnlich. Das ist schon was Besonderes. Ich hoffe, dass sie nicht zu aufgeregt sind."