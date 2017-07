Von Wurmkompost bis Bienenweide

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589908/

Die Kürbispflanzen im Biogarten Prieros sind über einen Meter hoch. Auf der fetten Komposterde in den alten Regentonnen gedeihen sie prächtig. Daneben steht eine Holzkiste mit mehreren Aufsätzen. "Das ist ein Wurmkomposter", erklärt Franz Heitzendorfer, der Leiter des Biogartens. "Der Kompost, der hier entsteht, hat einen sehr hohen Nährstoffgehalt."

Wie das mit dem Kompostieren genau passiert und welche Möglichkeiten es noch gibt, die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, können die Besucher im Biogarten Prieros erfahren. Auf der ein Hektar großen Anlage gibt es einen Musterkleingarten, Schau-Biotope und diverse Beispiele für biologisches Gärtnern. Regelmäßig bietet der Dipl.-Gartenbauingenieur Franz Heitzendorfer hier auch Kurse zu speziellen Themen an.

Wer mehr über biologisches Gärtnern erfahren möchte, hat neuerdings aber auch auf der Burg Storkow die Gelegenheit dazu. Seit diesem Sommer steht dort nämlich die neue Reihe "Du und Dein Garten im Naturpark" auf dem Programm. Die Idee dazu stammt von Franziska Kreis, der Leiterin des Besucherzentrums des Naturparkes Dahme-Heideseen auf der Burg Storkow. Ihr Anliegen ist es, die zahlreichen interessanten Angebote innerhalb dieses Schutzgebietes noch bekannter zu machen. Der Naturpark erstreckt sich über zwei Landkreise, Oder-Spree und Dahme-Spreewald. Auch historisch bedingt, sind die Menschen, was ihre Freizeitaktivitäten betrifft, mehr auf den eigenen Landkreis orientiert, wissen manchmal gar nicht, was es nur wenige Kilometer weiter Sehenswertes gibt.

Die Leiterin des Besucherzentrums bemüht sich nun verstärkt um eine kreisübergreifende öffentliche Wahrnehmung der Reize des Naturparkes. Regelmäßig berichtet sie zum Beispiel im Storkower Lokalanzeiger über das Geschehen in diesem Schutzgebiet und macht sich natürlich auch überall vor Ort selbst ein Bild. Ihre Runde führte sie vor einiger Zeit auch in den Biogarten Prieros. Von dieser Anliege war sie so begeistert, dass sie den Leiter Franz Heitzendorfer dafür gewann, jetzt auch auf der Burg Storkow sein Wissen zu vermitteln.

In diesem Jahr sind im Rahmen der neuen Reihe vier Veranstaltungen geplant. Beim Auftakt im Juni ging es um biologisches Gärtnern, Fruchtfolge, Mischkultur und biologischen Pflanzenschutz. Am Freitag lautet das Thema nun "Fruchtbare Böden - Biodünger selbst herstellen". Dabei werde er die verschiedenen Arten der Kompostierung wie Wurmkompost, Heißkompost oder Flächenkompost erläutern, kündigt Franz Heitzendorfer an. Auch um Humusaufbau und Mulchwirtschaft werde es bei seinen Ausführungen gehen. Anschließend steht der Gartenbauingenieur gern noch für Fragen der Besucher rund um den Garten zur Verfügung. "Weltweit ist eine enorme Humuszerstörung zu beklagen", schildert Franz Heitzendorfer, was ihn umtreibt. "Die fruchtbaren Böden gehen kaputt durch die moderne Landwirtschaft. Wir müssen Humusaufbau betreiben, sonst ist in 50 Jahren nichts mehr da." Jeder könne da im Kleinen etwas dazu beitragen. Wie die Bodenverbesserung im Garten funktionieren kann, wird der engagierte Leiter des Biogartens am Freitag auf der Burg erläutern. Am 13. September geht es am selben Ort um das Thema "Insektenfreundlicher Garten". Und wer möchte, kann sich auch schon den 4. November vormerken. Auf der Streuobstwiese zwischen Busch und Klein Schauen wird Franz Heitzendorfer den richtigen Schnitt an neu gepflanzten und alten Obstbäumen demonstrieren.

Freitag, 18-20.30 Uhr, kleiner Saal Burg Storkow: "Du und Dein Garten im Naturpark" - "Fruchtbare Böden", Teilnahmegebühr 5 Euro, Anmeldung unter 033678/738108 bzw. besucherzentrum@storkow.de