Mann nach Messerattacke gesucht

Schwedt (MOZ) Nach einer Messerattacke, die sich bereits am 13. April in Schwedt ereignet hat, fahndet die Polizei immer noch nach dem mutmaßlichen Täter. Sie hofft bei ihren Ermittlungen auf die Hilfe von Zeugen und mithilfe eines Phantombildes auf die Spur des Mannes zu kommen.

Wie die Polizei am Dienstag mittelte, hatte es am 13. April gegen 22 Uhr in der Theodor-Neubauer-Straße eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Gruppe gegeben. Dabei erlitt ein 16-Jähriger Stichverletzungen. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der Mann, der zugestochen haben soll, ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß. Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat und Angaben zu dem Mann machen kann oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Inspektion Uckermark unter der Telefonnummer 03332 43211123 oder 03332 43210 (außerhalb der Bürodienstzeit) zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.