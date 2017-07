Kanaltheater zerrt Wutbürger ans Licht

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) An eine Sommerpause ist für die Macher vom Kanaltheater nicht zu denken. Noch sind die beiden Aufführungen des von Kindern und Jugendlichen ausgedachten und gespielten Stücks "Insel ohne 18 +" in bester Erinnerung, da beginnen schon die Proben für "Kohlhaas - Anatomie eines Aufstands" nach Motiven von Heinrich von Kleist. Zur Premiere wird für den 29. September, 20 Uhr, in die alternative Kultur- und Begegnungsstätte Exil Am Bahnhof Eisenspalterei, eingeladen. Weitere Vorstellungen gibt es am 1. Oktober ab 18 Uhr sowie am 4., 6., 20. und 21. Oktober jeweils ab 20 Uhr.