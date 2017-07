Der Feld- und Wiesen-Garten

artikel-ansicht/dg/0/

Wo der Garten aufhört und Feld und Wiesen beginnen, erkennt man nicht auf den ersten Blick. Hinter dem markanten alten Bauernhaus mitten im Dorf erstreckt sich ein rund 5000 Quadratmeter großes Grundstück, mit Scheunen, Ställen, Hof und Gartenland. Hier sind Hans-Ulrich und Birgit Pöschl zu Hause. Und mit ihnen teilen sich Katzen, Hühner und ein Pferd den Garten und natürlich Schwalben. Rund 20 Nester kleben in den alten Stallmauern unterm Dach. Kohlmeisen haben sich im Nistkasten unter der Holzlaube auf dem Hof eingerichtet.

Der Hof ist das Sommerquartier von Familie Pöschl. Wo einst ein großer Misthaufen thronte, hat der handwerklich versierte Tischler den Hof teilweise mit Feldsteinen gepflastert und hübsche Sitzecken angelegt. Mittelpunkt ist ein großer selbst gezimmerter Pavillon aus Holz. Oleander, Agapanthus und Spinnenblumen in Kübeln, alles im XXL-Format, sorgt für fast mediterranes Flair auf dem ruhigen Hof, der heute vor allem zum Erholen dient. Der Garten wiederum ist als Selbstversorgergarten mit Gemüsebeeten angelegt. Ob Salat, Möhren, Zwiebeln oder Bohnen, Tomaten, Sellerie, Erdbeeren, Johannisbeeren oder Kartoffeln - Familie Pöschl baut hier alles an, was sie in der Küche benötigt. Und weil es ein echter Bauerngarten ist, dürfen dazwischen auch Sommerblumen, wie Dahlien und Margeriten, gedeihen. Die Hühner haben auf der Wiese hinter dem Gemüsegarten paradiesisch viel Auslauf, spazieren unter fast 100 Jahre alten Obstbäumen entlang, darunter alte Birnensorten und Sauerkirschen, oder picken auf dem Komposthaufen nach Würmern. Fast nahtlos geht die Gartenwiese in die Pferdeweide über. Danach kommt nur noch Feld.