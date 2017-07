Gut und böse - so nah beieinander

artikel-ansicht/dg/0/

Wie es seit dem Jahr 2000 Tradition geworden ist, hat Kultur-Organisator Udo Muszynski ein sechstägiges Programm im Forstbotanischen Garten auf die Beine gestellt. Am kommenden Sonntag und dem darauffolgenden Freitag bilden zwei Konzerte die Eckpfeiler, zwischen denen sich eine vierteilige Kette von Filmvorführungen spannt. Diesmal alles unter dem Motto: "Gutes Spiel. Böses Spiel."

Die musikalischen Programmpunkte kommen vor allem ungezähmt daher. A Pony Named Olga rühren eine wilde Mischung aus Country, Punk und Rockabilly an. Das Ganze klingt mal nach einem Surf-Soundtrack, mal nach Spaghetti-Western und ist immer tanzbar. "Das Trio hat Hunderte Shows in ganz Europa und in den USA gespielt und schaut endlich mal wieder bei uns vorbei", erklärt Muszynski.

Ähnlich rau kommt der Soul daher, den die rumänische Formation ZMEI3 am darauffolgenden Freitag, dem 28. Juli, in den Forstbotanischen Garten bringt. Der Initiator verspricht eine "wilde Mischung aus großer Oper, Folklore, Jazz und Blues. Psychedelisch, spirituell und immer sehr rumänisch."

Weniger wild, dafür weltberühmt startet die Filmreihe am Montag: Zu sehen ist Istvan Szabos Meisterwerk "Mephisto" von 1981. Darin spielt Klaus Maria Brandauer den Schauspieler Hendrik Höfgen, der unter den Nazis zum großen Intendanten aufsteigt. Das auf dem gleichnamigen Buch von Klaus Mann basierende Drama hat damals den Oscar als bester fremdsprachiger Film gewonnen.

Die übrigen Beiträge stammen allesamt aus den Jahren 2015 und 2016 - und sind deswegen nicht weniger sehenswert. Regisseur Todd Haynes erzählt in "Carol" (25. Juli) im besten Sinne altmodisch von einer Liebe, die nicht sein darf: Im New York der 50er-Jahre verliebt sich Cate Blanchett in der Titelrolle in eine junge Verkäuferin, gespielt von Rooney Mara.

Es folgen zwei gefeierte deutsche Beiträge: am 26. Juli zunächst Maren Ades so lustiger wie bitterer Film "Toni Erdmann" über eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung, die der Vater mithilfe der imaginären Titelfigur zu retten hofft. Einen Tag später setzt "Victoria" einen fulminanten Schlusspunkt fürs Filmprogramm: Sebastian Schipper hält ohne Schnitt den fatalen Rausch einer Nacht fest, in der eine junge Liebe an den kriminellen Abgrund gerät. "Gutes Spiel. Böses Spiel." Manchmal liegt beides so nah beieinander.

Mehr im Internet: www.mescal.de