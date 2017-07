Stechlinsee: Party für die ganze Familie

artikel-ansicht/dg/0/

Neuglobsow (pilz) Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, am 5. August soll in Neuglobsow beim Stechlinseefest wieder die Post abgehen. Allerdings hat es das Vorbereitungskomitee dieses Jahr wirklich nicht leicht. Zeitgleich wird in Zernikow das Maulbeerfest stattfinden. Einmal mehr, denn so sei es auch bereits in der jüngeren Vergangenheit gewesen, erklärt Kerstin Borret, Vorsitzende des Heimatvereins. Sehr bedauerlich sei dieser Umstand für die Besucher, die erneut hin- und hergerissen sein werden, welchem Event sie den Vorrang einräumen.